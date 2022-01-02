В МВД планируют аннулировать бумажные паспорта россиян

В МВД планируют аннулировать бумажные паспорта россиян
В МВД планируют аннулировать бумажные паспорта россиян
Сегодня, 14:25ОбществоФото: pixabay.com
При получении электронного паспорта каждый гражданин России будет обязан отказаться от бумажного.

МВД России намерено изымать у граждан бумажные паспорта. Это обязательное условие при получении этого же вида документов, но в электронном формате, поясняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Смысл этой идеи - чтобы на руках не оставался и один и тот же документ на разных носителях. При этом полицейские обещают, что такая процедура оформления не соприкоснется с механизмом выдачи загранпаспортов. Это разные по силе «удостоверения».

Паспорт гражданина Российской Федерации с цифровым с чипом в обозримой перспективе будут выдавать по желанию, даже 14-летним школьникам. Однако процедуру запустят не везде, а только в пилотных регионах, определенных правительством России. Какие сведения разместят на видимой части паспорта с электронным носителем, пока не уточняется.

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