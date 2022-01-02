В МВД планируют аннулировать бумажные паспорта россиян

МВД России намерено изымать у граждан бумажные паспорта. Это обязательное условие при получении этого же вида документов, но в электронном формате, поясняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Смысл этой идеи - чтобы на руках не оставался и один и тот же документ на разных носителях. При этом полицейские обещают, что такая процедура оформления не соприкоснется с механизмом выдачи загранпаспортов. Это разные по силе «удостоверения».
Паспорт гражданина Российской Федерации с цифровым с чипом в обозримой перспективе будут выдавать по желанию, даже 14-летним школьникам. Однако процедуру запустят не везде, а только в пилотных регионах, определенных правительством России. Какие сведения разместят на видимой части паспорта с электронным носителем, пока не уточняется.