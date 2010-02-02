Инспекторы ГИБДД следят за перевозками металла

Инспекторы ГИБДД проверяют транспорт и выявляют незаконные перевозки металла. Накануне на улице Космонавтов был задержан водитель грузовой газели из Серебрянки. В кузове его машины был металлолом. А документы на него вызвали у инспекторов ГИБДД сомнение в подлинности, рассказали нам в пресс-службе ГАИ города.