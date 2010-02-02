Инспекторы ГИБДД следят за перевозками металла
2 февраля 2010, 18:11ОбществоArtem
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До 25-го марта в Нижнем Тагиле и по всему Горнозаводскому округу проводится операция «Металл».
Инспекторы ГИБДД проверяют транспорт и выявляют незаконные перевозки металла. Накануне на улице Космонавтов был задержан водитель грузовой газели из Серебрянки. В кузове его машины был металлолом. А документы на него вызвали у инспекторов ГИБДД сомнение в подлинности, рассказали нам в пресс-службе ГАИ города.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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