Малообеспеченные жители г. Нижний Тагил получат скидки на медикаменты
Дисконтные карты на получение скидки на медикаменты выдадут малоимущим тагильчанам.
Проект организован при участии управления здравоохранения, районных управлений социальной защиты населения, управления социальных программ и семейной политики Администрации города и сети аптек «03». Воспользоваться такой услугой смогут малоимущие семьи и одинокие тагильчане с доходом ниже прожиточного минимума. Для получения Карты гражданам необходимо представить паспорт и заявление на имя начальника управления социальных программ и семейной политики. Выдача Карт будет производится по адресу: проспект Ленина, 15, кабинет 7, каждый вторник с 9.00 до 12.00 и четверг с 13.00 до 17.00. Карта выдается одна на семью. К ней прилагается памятка с перечнем адресов сети аптек «03», в которых действительна скидка. Дисконтная карта будет действовать до конца года. Как отмечает управление здравоохранения Нижнего Тагила, сеть аптек «03» - самая крупная в городе. Это 9 аптечных организаций, расположенных в разных районах города, что обеспечит доступную лекарственную помощь малоимущим людям.
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