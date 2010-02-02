Малообеспеченные жители г. Нижний Тагил получат скидки на медикаменты

Проект организован при участии управления здравоохранения, районных управлений социальной защиты населения, управления социальных программ и семейной политики Администрации города и сети аптек «03». Воспользоваться такой услугой смогут малоимущие семьи и одинокие тагильчане с доходом ниже прожиточного минимума. Для получения Карты гражданам необходимо представить паспорт и заявление на имя начальника управления социальных программ и семейной политики. Выдача Карт будет производится по адресу: проспект Ленина, 15, кабинет 7, каждый вторник с 9.00 до 12.00 и четверг с 13.00 до 17.00. Карта выдается одна на семью. К ней прилагается памятка с перечнем адресов сети аптек «03», в которых действительна скидка. Дисконтная карта будет действовать до конца года. Как отмечает управление здравоохранения Нижнего Тагила, сеть аптек «03» - самая крупная в городе. Это 9 аптечных организаций, расположенных в разных районах города, что обеспечит доступную лекарственную помощь малоимущим людям.