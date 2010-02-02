Первая половина февраля в г. Нижний Тагил будет холодной
2 февраля 2010, 17:55ОбществоArtem
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Как рассказала нам главный синоптик Свердловского Гидрометцентра Галина Шепоренко, до середины месяца на Среднем Урале продержаться морозы.
Температура воздуха будет около -30 градусов. Сильных снегопадов не ожидается. По словам Галины Шепоренко, в этом году вся зима выдалась аномально холодной. И февраль – не исключение.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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