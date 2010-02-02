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При пожаре в пригороде г. Нижний Тагил погибло 14 лошадей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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При пожаре в пригороде г. Нижний Тагил погибло 14 лошадей

2 февраля 2010, 18:17ОбществоArtem
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