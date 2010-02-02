При пожаре в пригороде г. Нижний Тагил погибло 14 лошадей

По данным телестудия «Евразия-ТВ», все они – элитные скакуны. Пожар вспыхнул накануне в селе Южаково. В конюшне одного из частных домов вечером отогревали стояк отопления паяльной лампой. Видимо, аппарат дал искру, которая и послужила причиной пожара. Лошади задохнулись в дыму. Хозяин конюшни просто не успел вывести животных, рассказали нам в Госпожарнадзоре.