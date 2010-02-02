При пожаре в пригороде г. Нижний Тагил погибло 14 лошадей
2 февраля 2010, 18:17ОбществоArtem
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При пожаре в пригороде Нижнего Тагила погибло 14 лошадей – 9 взрослых животных и 5 жеребцов.
По данным телестудия «Евразия-ТВ», все они – элитные скакуны. Пожар вспыхнул накануне в селе Южаково. В конюшне одного из частных домов вечером отогревали стояк отопления паяльной лампой. Видимо, аппарат дал искру, которая и послужила причиной пожара. Лошади задохнулись в дыму. Хозяин конюшни просто не успел вывести животных, рассказали нам в Госпожарнадзоре.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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