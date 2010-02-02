Работники ВГОКа утвердили коллдоговор на 2010-й год

Кроме того, колдог предусматривает рост зарплаты в 2010 году на 15%. Увеличивать ее планируют поквартально в зависимости от повышения эффективности производства. Коллективный договор предусматривает предоставление льготных путевок для работников и членов их семей в пансионаты и дома отдыха, финансирование программ поддержки молодых сотрудников и ветеранов комбината. Ежегодно ВГОК выделяет более 1500 льготных путевок для работников и членов их семей. Компания продолжит в этом году выплаты сотрудницам при рождении детей и по уходу за ребенком до 3 лет. Помимо этого, на предприятии «Евраза» действует программа выплаты компенсаций работникам, чьи дети посещают детские сады. В 2009 году на эти цели на ВГОКе было направлено около 7 миллионов рублей. Также «Евраз» в 2010 году продолжит страхование работников ВГОКа от несчастных случаев на производстве, будет реализовывать программу добровольного медицинского семейного страхования, отмечает департамент по связям со СМИ «Евраза».