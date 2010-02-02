Специалисты по творчеству Чехова соберутся завтра в г. Нижний Тагил

Завтра там состоится научно-практическая конференция «Творчество Чехова в современном мире». В ней примут участие около 60-ти специалистов по творчеству писателя не только из разных городов России, но также и из Германии и Италии. Художественно-графический факультет подготовил выставку работ по мотивам произведений Антона Павловича Чехова. А факультет сценических искусств готовит постановку некоторых пьес писателя.