Стали известны подробности кражи 200-сот мешков в сахаром из вагона в г. Нижний Тагил

Так в нижнетагильской транспортной прокуратуре прокомментировали хищение 200-сот мешков с сахаром из вагона. Как отметили в прокуратуре, подчиненный предпринимателя, которому принадлежал груз с приятетелем сбили монтировкой замок железнодорожного вагона и при помощи нанятых грузчиков и «Камаза» украли 10 тонн сахара. При этом, преступление совершалось днем, рядом разгружалось еще два вагона, было много очевидцев, но ни один не заподозрил, что это кража. Похищенный сахар преступники продали оптовикам из Красноуральска, а изготовив поддельные документы на товар на компьютере. Оба преступника были задержаны. Против них возбуждено уголовное дело за кражу в крупном размере, совершенную группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в хранилище. Злоумышленникам грозит штраф до 500-сот тысяч рублей и лишение свободы на срок до 6-ти лет.