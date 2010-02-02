Студенты в г. Нижний Тагил отметят экватор катанием на тазиках

В этом году будущие инженеры решили отметить экватор катанием на тазиках. Эта старая традиция, по студенческой легенде, зародилась в МГТУ имени Баумана. Заезд на тазиках состоится 5-го февраля в 18 часов, на лестнице, ведущей от Театральной площади к фонтану на набережной Тагильского пруда. В программе планируется спуск на перегонки. Транспортные средства, то есть тазики, будут выданы организаторами на месте. Отметить экватор третьекурсники УПИ приглашают студентов всех остальных учебных заведений, и тех, кто уже закончил учёбу, но хочет вспомнить эти весёлые годы.