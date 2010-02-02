В «Звездном» открыта мемориальная доска Виктора Удовенко
2 февраля 2010, 18:05ОбществоArtem
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Как пишет официальный городской портал ntagil.org, бывшему директору НТМК, Почетному гражданину г. Нижний Тагил Виктору Удовенко 29 января исполнилось бы 80.
Он ушел из жизни больше двадцати лет назад, но память о нем бережно хранят на металлургическом комбинате. На НТМК Виктор Удовенко прошел путь от помощника мастера мартеновского цеха №2 до директора комбината. Под его руководством были построены многие социальные объекты, в том числе и оздоровительный комплекс «Звездный», который сегодня по праву носит его имя.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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