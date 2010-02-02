В «Звездном» открыта мемориальная доска Виктора Удовенко

Он ушел из жизни больше двадцати лет назад, но память о нем бережно хранят на металлургическом комбинате. На НТМК Виктор Удовенко прошел путь от помощника мастера мартеновского цеха №2 до директора комбината. Под его руководством были построены многие социальные объекты, в том числе и оздоровительный комплекс «Звездный», который сегодня по праву носит его имя.