Банк24.ру: россияне все больше денег отдают Китаю

Экономические связи России и Китая становятся все крепче – и не только на уровне госкомпаний и крупных корпораций. Если судить по количеству и объемам денежных переводов между двумя странами, то число граждан КНР, зарабатывающих на жизнь в нашей стране, растет стремительными темпами.

Так, в 2011 году клиенты Банка24.ру с помощью системы WesternUnion отправили в Китай 11,5 миллионов долларов и свыше 85 миллионов рублей. Объем долларовых переводов, по сравнению с 2010 годом, вырос на треть, а рублевых – сразу на 66%!

При этом и жители Китая также стали активнее отправлять деньги своим родственникам, живущим в России: в 2011 году клиенты Банка24.ру получили из КНР более 700 тысяч долларов – это на 70% больше, чем в 2010 году.

Однако главными «спонсорами» россиян по-прежнему остаются США и Франция, причем за год объем переводов из этих стран вырос более чем на 40%. Так, из Соединенных Штатов, которые лидируют по объемам валютных переводов в Россию, клиенты Банка в прошлом году получили 1,7 миллионов долларов. Франция же занимает первое место по числу отправлений в Россию – клиенты Банка24.ру в 2011 году получили из этой страны больше 19 миллионов рублей.

При этом в Банке24.ру также отмечают рост общего объема и количества переводов с помощью системы WesternUnion. Это объясняется низкими тарифами и скоростью обслуживания. Перевести деньги с помощью WesternUnionв Банке24.ру можно круглосуточно и без открытия банковского счета, а получатель сможет забрать деньги уже через несколько минут после их отправления.