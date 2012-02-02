Даже в сильные морозы жители Нижнего Тагила в своих квартирах не замерзают

В группе городского информационного портала Tagilcity.ru «ВКонтакте» прошел опрос: «Довольны ли вы теплом в ваших домах?». Большинство опрошенных ответили «Да» (33%) и «Скорее да» (22%). 17 процентов пользователей склоняются все же к отрицательному ответу: «Скорее нет». И 27%, почти треть респондентов, все же не удовлетворены качеством отопления.

При том, что во многих многоквартирных домах не так тепло, как хотелось бы, все-таки большая часть участников опроса довольна отоплением. Для справки, комфортной в квартире, в зависимости от комнаты, считается температура в диапазоне от 16 до 23 градусов. Например, на кухне и в спальное должно может быть прохладней (16-18 градусов), а в зале, детских комнатах, туалете и ванной для комфорта жильцов необходимо поддерживать температуру в 20-23 градуса.

Начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству Нижнего Тагила Татьяна Жеребцова также оценивает состояние отопления в многоквартирных жилых домах города как удовлетворительное. Она отмечает, что особых жалоб нет. А в тех случаях, когда жалобы поступают, проблемы в отоплении происходят по вине самих жильцов. Как именно жильцы могут «испортить» отопление, начальник ведомства уточнять не стала.

Часто в квартирах зимой бывает холодно не из-за плохого отопления, а по причине некачественных окон. В этом случае лучше сразу поставить пластиковые окна и воспользоваться услугой остекления балконов. Стеклопакеты надежно защитят вашу квартиру от холодного зимнего воздуха и сделают ее гораздо теплее.