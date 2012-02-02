Февральская кредитная революция в Банке24.ру – «Нет!» комиссиям, залогам и лишним справкам
2 февраля 2012, 09:00ОбществоВалерия Лошкарева
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Настоящую революцию в сфере кредитования готовит Банк24.ру. С 1 февраля этого года кредиты станут поистине «народными». Они и раньше завоевывали симпатии общественности благодаря невысоким ставкам и высокой скоростью оформления.
Но с 1 февраля взятие кредита станет еще более интересным и выгодным.
1. Стоимость кредита теперь определяет только ставка. Все без исключения комиссии повержены, им сказано жесткое «Нет!»
2. Хорошие заемщики отныне награждаются почетными условиями:
3. Получение кредита упростилось: мужчинам младше 27 лет больше не надо предъявлять военный билет.
Стать участником такого важного события, как февральская кредитная революция, и получить кредит в Банке24.ру можно:
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