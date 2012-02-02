Февральская кредитная революция в Банке24.ру – «Нет!» комиссиям, залогам и лишним справкам

Но с 1 февраля взятие кредита станет еще более интересным и выгодным.

1. Стоимость кредита теперь определяет только ставка. Все без исключения комиссии повержены, им сказано жесткое «Нет!»

2. Хорошие заемщики отныне награждаются почетными условиями:

3. Получение кредита упростилось: мужчинам младше 27 лет больше не надо предъявлять военный билет.