Компания BMW обновила самый мощный X5

Внедорожник по-прежнему оснащен 555-сильным восьмицилиндровым турбированным двигателем объемом 4,4 литра и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. С нуля до ста километров в час такой автомобиль способен разгоняться за 4,7 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 километров в час.

В США BMW X5 M появится в продаже весной текущего года. Внедорожник будет стоить минимум 88 тысяч 850 долларов, что на 1,6 тысячи долларов дороже дорестайлинговой машины. Настолько же подорожал и BMW X6 M, который теперь оценивается в 91,9 тысячи долларов.