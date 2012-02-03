Компания BMW обновила самый мощный X5
3 февраля 2012, 03:00ОбществоРОман БОТов
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Компания BMW распространила фотографии обновленного «заряженного» внедорожника X5 M и назвала цены на этот автомобиль для рынка США.Также как и представленный ранее рестайлинговый BMW X6 M, «Икс-пятый» отличается от предшественника другой решеткой радиатора, новыми полностью светодиодными фарами головного света (они будут предлагаться в качестве опции и у американских дилеров стоят 1900 долларов), модернизированными задними фонарями и окрашенными в синий цвет суппортами тормозных механизмов. Для интерьера предлагается новый цветовой вариант кожаной отделки сидений и другие спортивные кресла.
Внедорожник по-прежнему оснащен 555-сильным восьмицилиндровым турбированным двигателем объемом 4,4 литра и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. С нуля до ста километров в час такой автомобиль способен разгоняться за 4,7 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 километров в час.
В США BMW X5 M появится в продаже весной текущего года. Внедорожник будет стоить минимум 88 тысяч 850 долларов, что на 1,6 тысячи долларов дороже дорестайлинговой машины. Настолько же подорожал и BMW X6 M, который теперь оценивается в 91,9 тысячи долларов.
Фото BMW
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