Нашествие жирафов «ВКонтакте» продолжается (ВИДЕО)
2 февраля 2012, 12:47Общество
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В социальной сети «ВКонтакте» распространяется загадка про жирафов. Основной смысл ее в том, что в случае неправильного ответа пользователь должен поставить в качестве аватарки изображение жирафа.
Оказалось, что это флешмоб, цель организаторов которого – развеселить пользователей социальной сети и посмотреть, с каким размахом будет распространяться эта шутка. И вот результат: в группе этого флешмоба уже больше 15 тысяч подписчиков. Сейчас даже среди своих друзей можно встретить нескольких «жирафов». Некоторые пользователи рассказывают, что в пик популярности акции среди их друзей не находилось ни одного человека, кто не поставил бы на аватарку изображение жирафа.
По одной из версий, распространение этой акции началось с другого флешмоба в социальной сети, участники которого засняли процесс построения бесконечного жирафа на видео.
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