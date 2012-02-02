Нашествие жирафов «ВКонтакте» продолжается (ВИДЕО)

Оказалось, что это флешмоб, цель организаторов которого – развеселить пользователей социальной сети и посмотреть, с каким размахом будет распространяться эта шутка. И вот результат: в группе этого флешмоба уже больше 15 тысяч подписчиков. Сейчас даже среди своих друзей можно встретить нескольких «жирафов». Некоторые пользователи рассказывают, что в пик популярности акции среди их друзей не находилось ни одного человека, кто не поставил бы на аватарку изображение жирафа.