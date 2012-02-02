Новый Mercedes-Benz A-Class увидели на Канарах без камуфляжа

Судя по видеоролику, дизайн серийного автомобиля с минимальными изменениями достался ему от одноименного концепт-кара, впервые представленного на апрельском моторшоу в Шанхае в прошлом году. Новый A-Class, участвовавший на Канарских островах в съемках для рекламной брошюры, имеет агрессивный передний бампер с крупными воздухозаборниками, большие колесные диски и «мускулистые» пороги. В связи с этим можно предположить, что «Мерседес» снимал машину либо в «заряженной» версии AMG, либо просто со стайлинг-пакетом от немецкого ателье.