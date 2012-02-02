Новый Mercedes-Benz A-Class увидели на Канарах без камуфляжа
В интернете появился видеоролик, в котором запечатлен пятидверный хэтчбек Mercedes-Benz A-Class следующего поколения. Автомобиль был заснят полностью без камуфляжа на дорогах Ланзарота, одного из канадских островов, случайно проезжавшим мимо велосипедистом.
Судя по видеоролику, дизайн серийного автомобиля с минимальными изменениями достался ему от одноименного концепт-кара, впервые представленного на апрельском моторшоу в Шанхае в прошлом году. Новый A-Class, участвовавший на Канарских островах в съемках для рекламной брошюры, имеет агрессивный передний бампер с крупными воздухозаборниками, большие колесные диски и «мускулистые» пороги. В связи с этим можно предположить, что «Мерседес» снимал машину либо в «заряженной» версии AMG, либо просто со стайлинг-пакетом от немецкого ателье.
Как сообщалось ранее, следующий A-Class построят на новой модульной переднеприводной платформе. Автомобиль, как ожидается, будет предлагаться с четырехцилиндровыми бензиновыми агрегатами мощностью от 109 до 204 лошадиных сил, а также с дизелями, развивающими от 122 до 204 лошадиных сил. «Заряженная» версия AMG получит полный привод и твин-турбо агрегат мощностью около 300-350 лошадиных сил.
Мировая премьера новинки состоится в марте на моторшоу в Женеве.