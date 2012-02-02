Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
От холодов медики рекомендуют спасаться горячими, но не горячительными напитками
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

От холодов медики рекомендуют спасаться горячими, но не горячительными напитками

2 февраля 2012, 09:24Общество
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?