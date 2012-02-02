От холодов медики рекомендуют спасаться горячими, но не горячительными напитками

Алкогольные напитки «для согрева» пить не стоит. По словам медиков,алкоголь оказывает совершенно противоположное воздействие на организм —нарушается теплорегуляция.

В управлении здравоохранения рекомендуют быть осторожными при употреблении лекарств, особенно понижающим давление.

Также медики советуют одевать плотную, легкую и, по возможности,многослойную одежду (это необходимо для создания воздушной прослойки,удерживающей тепло). При этом и ноги должны быть в тепле, а обувь недолжна сжимать ногу.

Дышать на морозе лучше носом. При первых признаках переохлаждения нужно срочно зайти в теплое помещение и выпить горячий чай.