От холодов медики рекомендуют спасаться горячими, но не горячительными напитками
2 февраля 2012, 09:24Общество
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Чтобы поддержать организм в холодную погоду, лучше выходить на улицу после приема пищи, включающего горячие блюда. Или хотя бы после горячего чая или кофе, советуют специалисты управления здравоохранения администрации Екатеринбурга.
Алкогольные напитки «для согрева» пить не стоит. По словам медиков,алкоголь оказывает совершенно противоположное воздействие на организм —нарушается теплорегуляция.
В управлении здравоохранения рекомендуют быть осторожными при употреблении лекарств, особенно понижающим давление.
Также медики советуют одевать плотную, легкую и, по возможности,многослойную одежду (это необходимо для создания воздушной прослойки,удерживающей тепло). При этом и ноги должны быть в тепле, а обувь недолжна сжимать ногу.
Дышать на морозе лучше носом. При первых признаках переохлаждения нужно срочно зайти в теплое помещение и выпить горячий чай.
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