Появление кроссовера Lamborghini подтверждено

Предполагаемый кроссовер Lamborghini станет гипотетическим соплатформенником таких кроссоверов, как Porsche Cayenne, Audi Q7 нового поколения, а также кроссовера марки Bentley, который до сих пор значится в стратегических планах концерна и появится в 2014 году. Об этом агентству Automotive News сообщил высокопоставленный источник в руководстве компании Audi. По его словам, для разработки внедорожника используется универсальная архитектура MLB.

Ожидается, что длина кроссовера составит около 5 метров, а оснащаться он будет форсированным до 580 лошадиных сил 5,2-литровым V10 концерна VW. Кроме того, подразумевается и разработка модификации с гибридной силовой установкой, мощность которой составит до 660 л.с. В силовой структуре кузова найдут широкое применение карбон и алюминий, благодаря чему вес кроссовера удастся удержать на уровне двух тонн.