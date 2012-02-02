Появление кроссовера Lamborghini подтверждено
Предположения прессы по поводу строительства кроссовера Lamborghini в основном верны, - заявляют в Audi. Супер-внедорожник действительно представят на автосалоне в Пекине, причем в будущем он поделится платформой со многими другими кроссоверами концерна.
Предполагаемый кроссовер Lamborghini станет гипотетическим соплатформенником таких кроссоверов, как Porsche Cayenne, Audi Q7 нового поколения, а также кроссовера марки Bentley, который до сих пор значится в стратегических планах концерна и появится в 2014 году. Об этом агентству Automotive News сообщил высокопоставленный источник в руководстве компании Audi. По его словам, для разработки внедорожника используется универсальная архитектура MLB.
Ожидается, что длина кроссовера составит около 5 метров, а оснащаться он будет форсированным до 580 лошадиных сил 5,2-литровым V10 концерна VW. Кроме того, подразумевается и разработка модификации с гибридной силовой установкой, мощность которой составит до 660 л.с. В силовой структуре кузова найдут широкое применение карбон и алюминий, благодаря чему вес кроссовера удастся удержать на уровне двух тонн.
Кроссовер станет третьей моделью марки, пополнив модельный ряд, состоящий из суперкаров Gallardo и Aventador. Когда новинка отправится в серийное производство, пока не сообщается: на Пекинской автовыставке кроссовер покажут в ранге концепта.