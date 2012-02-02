Самая маленькая «Акура» дебютирует в феврале

Концептуальный вариант этого автомобиля дебютировал в начале января на автосалоне в Детройте. Ожидается, что товарный вариант Acura ILX от прототипа будет отличать лишь слегка «перекроенными» бамперами и другими колесными дисками.

Новый седан марки построен на платформе последнего Honda Civic. Самая компактная «Акура» будет предлагаться на американском рынке с линейкой четырехцилиндровых бензиновых двигателей объемом 2,0 и 2,4 литра. Последний из них появится на «заряженной» версии модели и сможет работать в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Кроме того, такую машину можно будет заказать и с первой для бренда Acura гибридной бензин-электрической силовой установкой.

Отметим, что ранее руководитель компании Honda («Акура» ее люксовый бренд) Таканобу Ито объявил о том, что в 2014 году продажи автомобилей Acura начнутся и на российском рынке, однако насколько широко планируется представить модельный ряд марки в нашей стране – не уточняется.