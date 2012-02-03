Стали известны цены и комплектации ЗАЗ Vida

AUTO-Consulting стали известны и технические подробности.

ЗАЗ Vida пока будет комплектоваться двумя бензиновыми двигателями. На автомобилях с «механикой» будет установлен 1,5-литровый мотор 86 л.с. (такой же, как сейчас стоит на Aveo), а на версиях с «автоматом» - будет новый 1,4-литровый двигатель. Оба силовых агрегата производства General Motors. По техническим характеристикам ЗАЗ Vida не будет отличаться от Chevrolet Aveo.

Покупателям будет предлагаться 5 комплектаций Vida. Две - с АКПП в кузове седан и хэтчбек. Базовая комплектация (седан) будет оснащена подушкой безопасности водителя и механической КПП. Следующее улучшенное исполнение с механической КПП, кондиционером, подушкой безопасности, электростеклоподъёмниками и противотуманными фарами будет доступно в в обоих кузовах (седан и хэтчбек).

Цены на ЗАЗ Vida стартуют от 90 880 грн за базовую версию. Автомобиль в кузове седан (с гидроусилителем, кондиционером, подушкой безопасности, электростеклоподъёмниками и противотуманными фарами) будет стоить 95360 грн, что почти на 6 800 грн меньше аналогичной модификации Chevrolet Aveo.

Первые партии автомобилей Запорожский автозавод выпустит из корейских комплектующих. На ЗАЗе будет производится сварка кузовов, покраска, и полная сборка автомобиля на главном конвейере.

С февраля по апрель в планах Запорожского автомобилестроительного завода осуществить несколько этапов локализации, чтобы достичь 51% добавленной стоимости Vida в Украине. После этого данный автомобиль будет продаваться на экспорт.