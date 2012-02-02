Таблетки для лечения астмы будут делать из фекалий пылевых клещей

Разработчики заявляют, что таблетка, которая предназначена для рассасывания под языком, должна настроить иммунную систему таким образом, чтобы она не реагировала остро при контакте с экскрементами клещей, вызывающими появление свистящего хрипа и приступ астмы.

Результаты первой стадии клинических испытаний с участием 600 человек, страдающих от аллергии на домашних пылевых клещей, показали, что каждый третий больной, ежедневно принимающий таблетку, был готов отказаться от использования ингаляторного стероида.

По словам экспертов, пылевые клещи в размере достигают не более 0,4 мм, они размножаются в темноте, в теплых (от 16 до 25 градусов по Цельсию) и влажных местах. При обычной уборке помещения, когда пылесосят или вытирают пыль, они не удаляются. У пылевых клещей на кончиках лапок есть особенные «клейкие» подушечки, которые помогают им крепко держаться за волокно, что позволяет им существовать внутри ковров, мебельной обивки, матрасов и даже мягких игрушек. Как известно, фекалии клещей содержат протеины. При контакте с ними иммунная система начинает вырабатывать антитела, которые вызывают выброс гистамина, а в результате раздражаются дыхательные пути и возникает приступ астмы.

Обычно медики рекомендуют больным в целях профилактики проводить влажную уборку, заменить шторы на жалюзи, а также положить мягкие игрушки в полиэтиленовый пакет и оставить на ночь в морозильной камере. Эта процедура убьет клещей, проводить же ее следует 1 раз в месяц. Однако прием новых таблеток куда более удобен для астматиков. Их секрет заключается в том, что они содержат экстракты протеинов, найденных в фекалиях клещей. Смысл лечения - регулярно подвергать организм воздействию малых доз протеина. В результате происходит перенастройка иммунной системы, и она больше не воспринимает протеины как угрозу и не вызывает выброс гистамина.