Центр автоматической фиксации нарушений на дорогах появится в нижнетагильской ГИБДД

Приборы выставляются на расстоянии до километра от экипажа ДПС ификсируют скорость автомобиля. Посредством радиоканала информацияпередается инспекторам в патрульной машине. Когда автомобиль подъезжает кэкипажу ДПС, данные о скорости есть на руках у сотрудников ГИБДД.

Один прибор устанавливается на южном подъезде, второй – на Серовскомтракте. Причем каждый день «засада» поджидает лихачей на разных участкахуказанных трасс.

Приборы фиксируют скорость всех проезжающих автомобилей, но сейчас сотрудники ГИБДД успевают обработать 30% информации, сообщил начальник отделения пропаганды ГИБДД Сергей Бернгардт. В ближайшем будущем будет создан центр автоматической фиксации, которыйбудет обрабатывать 100% информации. По словам представителя ГИБДД, часть оборудования для центранедавно поступила в город.

О нарушениях, выявленных с помощью прибора, автолюбители будутуведомляться по почте. «Письма счастья» с копией протокола и другимиматериалами будут приходить на адрес, по которому прописан владелецавто.

В КоАП предусмотрена презумпция невиновности водителя: согласно ейсотрудник ГИБДД должен доказать факт нарушения правила. При выявлениинарушений в автоматическом режиме презумпция теряет свою силу. В этомслучае владелец авто сам при желании доказывает свою невиновность или платитштраф.