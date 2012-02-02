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Центр автоматической фиксации нарушений на дорогах появится в нижнетагильской ГИБДД
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Центр автоматической фиксации нарушений на дорогах появится в нижнетагильской ГИБДД

2 февраля 2012, 15:16ОбществоОльга
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