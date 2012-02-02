Victory представил новую модель Judge

Последний Judge сделан в соответствии с последними веяниями тенденции, направленной на конструирование минималистичных круизеров в «хотрод»-стиле.

Мотоцикл был официально представлен на прошлой неделе в рамках выставки New York Motorcycle Show.

Аппарат построен на базе классического для Victory мотоцикла Freedom с двигателем V-Twin объемом 1731сс, но при этом имеет толстую 16-дюймовую резину, заниженные ручки, много деталей черного цвета.

Для кузова предлагается три варианта окраски - красный, оранжевый и черный. Диаметр цилиндра - 101мм, ход поршня - 108мм. Степень сжатия - 9,4. Бак - 17 литров. Снаряженный вес - 300 кг. Клиренс - 120мм. Длина - 2337мм. Высота сиденья - 658мм. Колесная база - 1647мм. Ход подвески - 130мм спереди и 75мм сзади. Тормоза - 300мм плавающие роторные, 4-поршневые спереди и 2-поршневые сзади.

В продажу в Европе Judge поступит в июне. Ориентировочная цена - 13 800 евро. В США его цена традиционно дешевле - 14 000 долларов.