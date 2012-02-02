Volkswagen презентовал новую модульную архитектуру

Нынешний год станет для концерна Volkswagen годом внедрения новой платформы MQB - Modularer Querbaukasten (модульная платформа с поперечным расположением двигателя). Благодаря стандартизации многих параметров и гибкости самой модульной архитектуры концерн сможет выпускать с ее использованием огромное количество моделей (от Polo до Tiguan и Passat), причем, как отмечается в официальном сообщении, для производства автомобилей разных классов и марок может задействоваться один конвейер.

Платформа позволяет разрабатывать модели, отличающиеся размерами колесной базы, колеи, количества посадочных мест и тому подобное. Модульный подход существенно снизит издержки концерна на разработку новинок как массового потребления, так и нишевых моделей. Особо оговаривается, что параллельно с запуском новой платформы концерн представит еще и около 20 инноваций в области безопасности.

Частью модульной стратегии станут и два новых силовых агрегата: модульный бензиновый мотор, позволяющий варьировать мощность от 60 до 150 лошадиных сил, и модульный же дизель, который в состоянии развивать от 90 до 190 л.с. Бензиновый двигатель впервые получит систему отключения части цилиндров.