За два дня инспекторы ДПС спасли 110 автомобилей из морозного плена

Только за два дня сотрудники ДПС оказали помощь 110 автомобилям.Водители и пассажиры были доставлены в ближайшие кафе или гостиницы.Транспортные средства при помощи других водителей и техпомощи былиэвакуированы к местам стоянок, которые находятся вблизи придорожных кафеи гостиниц, сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.