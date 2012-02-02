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За два дня инспекторы ДПС спасли 110 автомобилей из морозного плена
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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За два дня инспекторы ДПС спасли 110 автомобилей из морозного плена

2 февраля 2012, 09:34Общество
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