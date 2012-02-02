За два дня инспекторы ДПС спасли 110 автомобилей из морозного плена
2 февраля 2012, 09:34Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В морозы наряды дорожно-патрульной службы ориентированы в первую очередь на оказание помощи водителям и пассажирам транспортных средств, оказавшихся заложниками морозов.
Только за два дня сотрудники ДПС оказали помощь 110 автомобилям.Водители и пассажиры были доставлены в ближайшие кафе или гостиницы.Транспортные средства при помощи других водителей и техпомощи былиэвакуированы к местам стоянок, которые находятся вблизи придорожных кафеи гостиниц, сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.
Если вы попали в беду на зимней дороге, обратитесь за помощью потелефону единой службы спасения 112 или в дежурную часть 25-00-44.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей