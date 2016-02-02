Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
6200 тагильских семей уже получили выплату в размере 20 тысяч рублей из материнского капитала
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

6200 тагильских семей уже получили выплату в размере 20 тысяч рублей из материнского капитала

2 февраля 2016, 12:30ОбществоMaurice
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»