6200 тагильских семей уже получили выплату в размере 20 тысяч рублей из материнского капитала

Прием заявлений на единовременную выплату из средств материнского капитала начался с мая прошлого года. Воспользоваться этим правом могут все семьи, которые не использовали капитал полностью, а также семьи, у которых второй или последующий ребенок родился (был усыновлен) не позднее 31 декабря 2015 года. Получить 20 тысяч рублей или остаток материнского капитала на меньшую сумму можно независимо от возраста ребенка.

Напомним, что выплата носит единовременный характер. Тем, кто уже в прошлом году успел реализовать свое право, в этом году в случае повторного обращения в выплате будет отказано. В ближайшее время специалисты Пенсионного фонда начнут адресную рассылку писем с целью информирования граждан, которые заявление еще не подавали.

Заявления принимаются до конца марта 2016 года в Пенсионном фонде и во многофункциональных центрах госуслуг (МФЦ) по адресам:

- ул. Красноармейская, 7а;

- ул. Окунева, 22;

- ул. Космонавтов, 45;

- ул. Металлургов, 46Б;

- пр-кт. Вагоностроителей, 64.

Для подачи заявления необходимы оригиналы и копии: паспорт, свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), сертификат на материнский капитал, а также реквизиты банковского счета для перечисления средств, открытого на имя владелицы сертификата. Средства на счета получателей перечисляются в течение 2-х месяцев со дня подачи заявления.