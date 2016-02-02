На УВЗ изготовили свой инструмент взамен импортного (ФОТО)

Данный проект Уралвагонзавод реализует в кооперации с Кировоградским заводом твердых сплавов – своим многолетним партнером. Уже произведено четыре партии фрез по 10 штук диаметром 10, 16, 18 и 20 миллиметров. Они предназначены для высокоточной обработки деталей на станках с ЧПУ в вагоносборочном и механосборочном производствах.

Фрезы изготовлены из твердосплавных столбиков методом вышлифовки. Данный метод заменил трудоемкий процесс фрезеровки, шлифовки и затачивания инструмента, исключил погрешности при обработке, тем самым повысив его качество.

Сейчас испытания на работоспособность и стойкость инструмента собственного производства идут в трех цехах Уралвагонзавода. Станочники отслеживают, сколько времени фреза отработает до переточки, сколько деталей с ее помощью будет изготовлено, а также проверяют качество обрабатываемой ею поверхности.

Анализ первых результатов показывает, что фрезы производства Уралвагонзавода не уступают иностранным аналогам. Их внедрение в производство позволит повысить производительность труда, а также снизить себестоимость продукции.