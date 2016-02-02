Проект Уралтрансмаша – лауреат Всероссийского конкурса

Конкурс «Проект года» проводится порталом ИТ-директоров «Global CIO» с 2012 года и число его участников ежегодно увеличивается. В 2015 году было подано почти на 20% заявок больше, чем в предыдущем, что свидетельствует о популярности конкурса. Из 1070 представленных проектов к участию принято 570. Работы оценивались ИТ-директорами, зарегистрированными на портале, путем закрытого голосования до 10 января 2016 года. До этой даты на портале шло обсуждение проектов в режиме диалога, задавались вопросы руководителям, высказывались мнения. ИТ-сообщество оценивало работы по двум критериям - сложность проекта и его важность для отрасли. Награждение победителей состоялось 28 января в Москве, в клубе «Радио сити».

Руководитель проекта со стороны Заказчика – директор по информационным технологиям и связи АО «Уралтрансмаш» Константин Татаренков: