Проект Уралтрансмаша – лауреат Всероссийского конкурса
1 февраля Центр информационных технологий и связи АО «Уралтрансмаш» отметил 10 лет со дня образования. А накануне юбилея на предприятие пришла приятная новость – проект ЦИТИСа «Планирование и учет на производстве в системе Галактика АММ» занял второе место во Всероссийском конкурсе «Проект года. Выбор ИТ-директоров России» -2015 в номинации «Лучшее решение для машиностроения».
Конкурс «Проект года» проводится порталом ИТ-директоров «Global CIO» с 2012 года и число его участников ежегодно увеличивается. В 2015 году было подано почти на 20% заявок больше, чем в предыдущем, что свидетельствует о популярности конкурса. Из 1070 представленных проектов к участию принято 570. Работы оценивались ИТ-директорами, зарегистрированными на портале, путем закрытого голосования до 10 января 2016 года. До этой даты на портале шло обсуждение проектов в режиме диалога, задавались вопросы руководителям, высказывались мнения. ИТ-сообщество оценивало работы по двум критериям - сложность проекта и его важность для отрасли. Награждение победителей состоялось 28 января в Москве, в клубе «Радио сити».
Руководитель проекта со стороны Заказчика – директор по информационным технологиям и связи АО «Уралтрансмаш» Константин Татаренков:
Для нас это значимая награда - высокую оценку нашей работе поставили профессионалы в сфере информационных технологий. Проект внедрялся на Уралтрансмаше с июля 2013 года по ноябрь 2015 года. За этот период на предприятии создана и реализована уникальная система номенклатурного планирования с контролем исполнения плана цеха не в «нормо-часах», а в номенклатуре. Внедрение системы «Галактика АММ» позволило перейти к ежедневному контролю незавершенных остатков в процессе выпуска цехов. Победа является заслугой всех участников внедрения системы: специалистов ЦИТИС и поставщика программного обеспечения – Уральского регионального отделения корпорации «Галактика» в части внедрения программного продукта, администрирования системы, работы с пользователями, технического сопровождения автоматизированных рабочих мест. А также - функциональных заказчиков в лице производственников.