Психологи объяснили популярность селфи (ФОТО)
Снимки с мобильных борются с комплексами, ставят рекорды и могут довести до смерти.
Селфи (от английского self — «сам, себя»), или «себяшки» — так теперь называют автопортреты, сделанные с помощью фотоаппарата или фронтальной камеры мобильного телефона, которые пользователи сразу же загружают в соцсети. Слово «селфи» стало настолько популярным, что в 2013 году словарь Oxford English Dictionary объявил его международным словом года и официально добавил в свой состав. Также мода на фото себя любимого названа феноменом ХХІ века.
Несмотря на свою внезапную популярность, селфи существовало давно — еще до автопортретов, тут же выпрыгивающих из фотоаппаратов Polaroid. Считается, что первое в мире селфи было сделано в октябре 1839 года американским фотографом Робертом Корнелиусом. А через 127 лет люди стали фотографировать себя даже в открытом космосе — первый такой снимок был сделан в 1966 году американским астронавтом Баззом Олдрином, но лишь в 2014 году он выложил его на своей страничке в соцсети.
Селфи помогает создать и поддерживать собственный имидж в социуме.
Также оно может быть и помощником на пути к саморазвитию и познанию себя, — говорит психолог Татьяна Осипцова. — Снимок может стать передатчиком эмоций и ориентиром для личных изменений, если вы, например, хотите проследить спортивные достижения или успехи при выборе личного стиля.
В мире снимков — «утки», скотч, пятая точка и хвастовство отношениями
Конечно, фотографировать самих себя больше склонны женщины — они более внимательны к собственной внешности, — говорит психолог Татьяна Осипцова. — Женская привлекательность в обществе больше ассоциируется с внешними данными, а мужская — с социальными достижениями. Поэтому женщина скорее обнародует фотографии себя, а вот мужчина похвастается достижениями — путешествиями, покупкой авто, карьерным ростом.
Селфи любят делать не только обычные пользователи соцсетей, но и звезды шоу-бизнеса, ведь это ведь простой и дешевый способ самопиара и возможность поддерживать связь с поклонниками. И именно звезды, как правило, становятся законодателями моды в мире селфи и придумывают новые виды «себяшек».
Сегодня селфи — это не только автопортрет: у него появилось множество подвидов. Например, лифтолук — снимок, сделанный при помощи зеркала в лифте; басселфи — фото в ванной; релфи (от английского — Relationship selfie) — фотография с любимым человеком; фелфи (Farmer selfie) — селфи с любимыми питомцами. Кроме разбивки по видам, селфи отличаются и тенденциями. К примеру, в 2014 году появилась мода на скотч-селфи — снимки, на которых лицо человека обмотано скотчем.
Разные вариации селфи — скорее лишь особенности того, с чем идентифицирует себя человек, чем он хвастается и что хочет показывать миру, — объясняет психолог. — В любом случае каждым, кто делится своими портретами в сети, движет простое желание одобрения, принятия и восхищения со стороны окружающих.
Феномен антисмущенияи мировые рекорды
Селфи — самый распространенный и любопытный феномен социальной онлайн-жизни, — объясняет психолог Татьяна Осипцова. — Почему этот вид фотографии стал популярным? Думаю, тут стоит учитывать контекст современной жизни. Ритм ускоряется, требования к успешному человеку растут, количество прямых коммуникаций между людьми уменьшается, востребованы гибкость и скорость переключения между различными видами деятельности. Соответственно, человек позиционирует себя поверхностно, не выстраивая длительных связей, и делает это чаще всего через опосредованные способы коммуникации — интернет. Места в жизни для реальных близких отношений и общения становится все меньше, поэтому растет потребность фокусировки на внешней привлекательности — на том, что можно быстро рассмотреть, быстро показать, быстро впечатлить. Это могут быть красивое платье, подтянутое тело, новые гаджеты (материальные признаки социального статуса) и т. д. Реальное общение, где тебя могут рассмотреть и расслышать детальнее, вызывает неловкость, беспокойство, смущение. Из-за этого многим людям легче представить себя миру через селфи или пост в соцсетях. Эмоциональная жизнь перетекает из зоны отношений с другими людьми в зону отношений с самим собой — с идеальным спортивным телом, идеальными красивыми селфи, идеальным профилем в социальной сети.
Неудивительно, что явление селфи породило модные фишки и необычные флешмобы. А еще в мире все чаще стали фиксировать необычные рекорды, например по максимальному количеству селфи, сделанных за минуту, три минуты и час. Так, известный актер Дуэйн «Скала» Джонсон в мае установил мировой рекорд, сделав своим смартфоном 105 селфи за три минуты.
Позицию в топе лучших вот уже третий год удерживает знаменитое селфи, сделанное на премии «Оскар» в 2014 году. На нем запечатлены Брэдли Купер, Брэд Питт, Мэрил Стрип, Джулия Робертс, Дженнифер Лоуренс, Кевин Спейси, Анджелина Джоли и Джаред Лето. Оно собрало рекордное количество лайков за короткое время. Это и неудивительно: у каждой из звезд — сотни тысяч фанатов-подписчиков, готовых поставить свой лайк в любую минуту дня и ночи.
Украина тоже отличилась: в 2015 году украинцы установили несколько рекордов, связанных с селфи. Самый интересный из них — в столице зафиксировали 82 человека, одновременно и в одном месте делающих селфи.
Признаки селфи-болезни
- Фотографируете самого себя чаще, чем близких или события.
- Скрупулезно рассматриваете и редактируете свои фотографии прежде, чем публикуете в соцсети.
- Невероятно расстраиваетесь, когда не можете добиться идеального ракурса.
- Психуете, когда нет возможности опубликовать селфи немедленно.
- Многие отмечают, что ваши селфи отличаются от того, как вы выглядите на самом деле.
Познание себя, фотопалка в кармане и 1 миллион гривен за гаджет
Телефон перестал быть просто инструментом мобильной связи, он становится продолжением личности его обладателя, — делится наблюдениями Татьяна Осипцова. — Это не может не влиять на психологическую сторону жизни каждого из нас. К примеру, сегодня автопортрет становится методом более глубокой работы психологов. В своем проекте «Я через селфи», который мы ведем вместе с профессиональным фотографом, я начала работать с участниками и их снимками. Любопытно анализировать, что именно люди готовы показывать и как они это делают. Эти снимки будут помогать людям глубже познакомиться со своим внутренним миром, сформированным представлением о себе и тем, насколько оно совпадает с восприятием другими людьми.
Иногда расстояния вытянутой руки недостаточно, чтобы захватить большую панораму заднего плана или людей, позирующих вместе с фотографом. Именно для этого была придумана селфи-палка (монопод) для смартфона. Первую палку изобрели еще в 1983 году в Японии, но признали бесполезным изобретением. Хотя идея, вероятно, появилась еще раньше: в сети сейчас популярен снимок пары, сделанной с помощью обычной палки. Непонятно, какую функцию она выполняет — нажимает на кнопку или к ней привязан фотоаппарат.
Сегодня селфи-палка — один из главных атрибутов молодежи, многие носят ее в кармане. А на днях миру была представлена селфи-палка, декорированная драгоценными металлами и камнями. Стоимость ее зашкаливает — больше 3 млн рублей.
Темная сторона автопортретов: запреты и смерти
В явлении селфи есть и много минусов. К примеру, чужие фотографии часто негативно влияют на самооценку. Ведь, как правило, люди публикуют лишь лучшие фотографии, которые создают иллюзию прекрасной жизни. А друзья или подписчики, видя их, могут разочароваться в собственной жизни, сравнив себя с идеалом на чужой картинке.
Также в сети нередко можно встретить людей, которые выставляют размытые селфи.
Они сняты так, что невозможно разглядеть лиц, — говорит Татьяна Осипцова. — Такое желание скрыть себя может быть связано с трудностями в принятии собственной внешности, страхом быть отверженным или, наоборот, желанием продемонстрировать дистанцию с окружающим миром. Часто так делают подростки или люди постарше, у которых в подростковом периоде не произошло принятия себя и своего тела. Тем не менее и любители селфи, и стремящиеся к размытым «себяшкам» — части одного процесса, у которых много общего. Все они сосредоточены на своей внешности, и именно через это выстраивают коммуникацию с окружающими.
Кроме того, селфи может стать проблемой, когда человек не видит больше ничего, кроме себя.
А еще селфи иногда в прямом смысле убивает — когда люди в попытках сделать оригинальный кадр и в погоне за тысячами лайков идут на экстремальные поступки: карабкаются на высокие здания, мосты, позируют перед движущимся поездом, за рулем автомобиля, становятся на край обрыва. Только в 2015 году в мире было зафиксировано больше полусотни смертей в попытке сделать селфи. В РФ даже подготовили памятку для селфоманов, где указали популярные места, в которых запрещено делать такие снимки.
Зачем им это: самоутверждение, собаки и фотодневник
Ольга Лобода, студентка:
Селфи — это своего рода самовыражение, история моей жизни, — говорит 20-летняя Оля. — Многих это стимулирует вести здоровый образ жизни и хорошо выглядеть, чтобы фотографии получались красивыми. Но чаще селфи показывает людей, какие они есть на самом деле, что любят, к чему стремятся. Для меня селфи — память о приятном событии или настроении. Чаще всего хочется запечатлеть, когда я счастлива с друзьями или родными. И не важно, праздник ли это какой-то или просто случайная встреча. Кроме того, благодаря селфи я расширяю круг знакомств. Бывало, выставляешь фото с новым знакомым, а потом оказывается, что кто-то из твоих друзей или подписчиков тоже его знает. Благодаря селфи я даже участвовала в благотворительном рекламном проекте — выкладывая снимки с косметикой, мы собирали деньги на лечение больных детей.
Мария Придьма, специалист по коммуникациям:
Не считаю себя заядлой фанаткой селфи, — говорит 24-летняя Мария. — Не болею селфи-трендами и не фотографируюсь ежеминутно. Люблю фото как искусство, ведь в каждом снимке таятся свои история и энергетика. При пересмотре фотографий так здорово вспоминать, при каких обстоятельствах был сделан кадр, какие эмоции в себе содержит. Фотография — это новый язык общения. Хорошо, когда людям есть что сказать, и они делают это посредством фотографии.
Андрей Железный, эколог:
Уже прошел почти месяц с тех пор, как я делаю по одному селфи ежедневно, — рассказывает 28-летний парень. — С 1 января начал вести фотодневник. Началось с того, что прошлой осенью я посетил семинар, на котором успешные люди рассказывали о саморазвитии и управлении собственной жизнью. Самый неординарный метод, который я тогда услышал, — это каждый день в течение года делать селфи, а потом проанализировать все 365 дней на предмет встреч, событий, перемен в жизни. Мне стало интересно попробовать. Свое первое селфи сделал в новогоднюю ночь с друзьями. С тех пор ежедневно стараюсь запечатлеть особо интересный момент за день. Фотодневник позволяет мне лучше присматриваться к своей жизни, быть более осознанным. Хотя бывает, что я только вечером вспоминаю, что ни одного селфи не сделал. Тогда приходится придумывать сюжет или, наоборот, делать «джаст-лук» (просто снимок. — Авт.).