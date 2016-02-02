Психологи объяснили популярность селфи (ФОТО)

Селфи (от английского self — «сам, себя»), или «себяшки» — так теперь называют автопортреты, сделанные с помощью фотоаппарата или фронтальной камеры мобильного телефона, которые пользователи сразу же загружают в соцсети. Слово «селфи» стало настолько популярным, что в 2013 году словарь Oxford English Dictionary объявил его международным словом года и официально добавил в свой состав. Также мода на фото себя любимого названа феноменом ХХІ века.

Несмотря на свою внезапную популярность, селфи существовало давно — еще до автопортретов, тут же выпрыгивающих из фотоаппаратов Polaroid. Считается, что первое в мире селфи было сделано в октябре 1839 года американским фотографом Робертом Корнелиусом. А через 127 лет люди стали фотографировать себя даже в открытом космосе — первый такой снимок был сделан в 1966 году американским астронавтом Баззом Олдрином, но лишь в 2014 году он выложил его на своей страничке в соцсети.

Селфи помогает создать и поддерживать собственный имидж в социуме.

Также оно может быть и помощником на пути к саморазвитию и познанию себя, — говорит психолог Татьяна Осипцова. — Снимок может стать передатчиком эмоций и ориентиром для личных изменений, если вы, например, хотите проследить спортивные достижения или успехи при выборе личного стиля.

В мире снимков — «утки», скотч, пятая точка и хвастовство отношениями

Конечно, фотографировать самих себя больше склонны женщины — они более внимательны к собственной внешности, — говорит психолог Татьяна Осипцова. — Женская привлекательность в обществе больше ассоциируется с внешними данными, а мужская — с социальными достижениями. Поэтому женщина скорее обнародует фотографии себя, а вот мужчина похвастается достижениями — путешествиями, покупкой авто, карьерным ростом.

Селфи любят делать не только обычные пользователи соцсетей, но и звезды шоу-бизнеса, ведь это ведь простой и дешевый способ самопиара и возможность поддерживать связь с поклонниками. И именно звезды, как правило, становятся законодателями моды в мире селфи и придумывают новые виды «себяшек».

Сегодня селфи — это не только автопортрет: у него появилось множество подвидов. Например, лифтолук — снимок, сделанный при помощи зеркала в лифте; басселфи — фото в ванной; релфи (от английского — Relationship selfie) — фотография с любимым человеком; фелфи (Farmer selfie) — селфи с любимыми питомцами. Кроме разбивки по видам, селфи отличаются и тенденциями. К примеру, в 2014 году появилась мода на скотч-селфи — снимки, на которых лицо человека обмотано скотчем.

Разные вариации селфи — скорее лишь особенности того, с чем идентифицирует себя человек, чем он хвастается и что хочет показывать миру, — объясняет психолог. — В любом случае каждым, кто делится своими портретами в сети, движет простое желание одобрения, принятия и восхищения со стороны окружающих.

Феномен антисмущенияи мировые рекорды

Селфи — самый распространенный и любопытный феномен социальной онлайн-жизни, — объясняет психолог Татьяна Осипцова. — Почему этот вид фотографии стал популярным? Думаю, тут стоит учитывать контекст современной жизни. Ритм ускоряется, требования к успешному человеку растут, количество прямых коммуникаций между людьми уменьшается, востребованы гибкость и скорость переключения между различными видами деятельности. Соответственно, человек позиционирует себя поверхностно, не выстраивая длительных связей, и делает это чаще всего через опосредованные способы коммуникации — интернет. Места в жизни для реальных близких отношений и общения становится все меньше, поэтому растет потребность фокусировки на внешней привлекательности — на том, что можно быстро рассмотреть, быстро показать, быстро впечатлить. Это могут быть красивое платье, подтянутое тело, новые гаджеты (материальные признаки социального статуса) и т. д. Реальное общение, где тебя могут рассмотреть и расслышать детальнее, вызывает неловкость, беспокойство, смущение. Из-за этого многим людям легче представить себя миру через селфи или пост в соцсетях. Эмоциональная жизнь перетекает из зоны отношений с другими людьми в зону отношений с самим собой — с идеальным спортивным телом, идеальными красивыми селфи, идеальным профилем в социальной сети.

Неудивительно, что явление селфи породило модные фишки и необычные флешмобы. А еще в мире все чаще стали фиксировать необычные рекорды, например по максимальному количеству селфи, сделанных за минуту, три минуты и час. Так, известный актер Дуэйн «Скала» Джонсон в мае установил мировой рекорд, сделав своим смартфоном 105 селфи за три минуты.

Позицию в топе лучших вот уже третий год удерживает знаменитое селфи, сделанное на премии «Оскар» в 2014 году. На нем запечатлены Брэдли Купер, Брэд Питт, Мэрил Стрип, Джулия Робертс, Дженнифер Лоуренс, Кевин Спейси, Анджелина Джоли и Джаред Лето. Оно собрало рекордное количество лайков за короткое время. Это и неудивительно: у каждой из звезд — сотни тысяч фанатов-подписчиков, готовых поставить свой лайк в любую минуту дня и ночи.

Украина тоже отличилась: в 2015 году украинцы установили несколько рекордов, связанных с селфи. Самый интересный из них — в столице зафиксировали 82 человека, одновременно и в одном месте делающих селфи.

Признаки селфи-болезни

Фотографируете самого себя чаще, чем близких или события. Скрупулезно рассматриваете и редактируете свои фотографии прежде, чем публикуете в соцсети. Невероятно расстраиваетесь, когда не можете добиться идеального ракурса. Психуете, когда нет возможности опубликовать селфи немедленно. Многие отмечают, что ваши селфи отличаются от того, как вы выглядите на самом деле.

Познание себя, фотопалка в кармане и 1 миллион гривен за гаджет

Телефон перестал быть просто инструментом мобильной связи, он становится продолжением личности его обладателя, — делится наблюдениями Татьяна Осипцова. — Это не может не влиять на психологическую сторону жизни каждого из нас. К примеру, сегодня автопортрет становится методом более глубокой работы психологов. В своем проекте «Я через селфи», который мы ведем вместе с профессиональным фотографом, я начала работать с участниками и их снимками. Любопытно анализировать, что именно люди готовы показывать и как они это делают. Эти снимки будут помогать людям глубже познакомиться со своим внутренним миром, сформированным представлением о себе и тем, насколько оно совпадает с восприятием другими людьми.

Иногда расстояния вытянутой руки недостаточно, чтобы захватить большую панораму заднего плана или людей, позирующих вместе с фотографом. Именно для этого была придумана селфи-палка (монопод) для смартфона. Первую палку изобрели еще в 1983 году в Японии, но признали бесполезным изобретением. Хотя идея, вероятно, появилась еще раньше: в сети сейчас популярен снимок пары, сделанной с помощью обычной палки. Непонятно, какую функцию она выполняет — нажимает на кнопку или к ней привязан фотоаппарат.

Сегодня селфи-палка — один из главных атрибутов молодежи, многие носят ее в кармане. А на днях миру была представлена селфи-палка, декорированная драгоценными металлами и камнями. Стоимость ее зашкаливает — больше 3 млн рублей.

Темная сторона автопортретов: запреты и смерти

В явлении селфи есть и много минусов. К примеру, чужие фотографии часто негативно влияют на самооценку. Ведь, как правило, люди публикуют лишь лучшие фотографии, которые создают иллюзию прекрасной жизни. А друзья или подписчики, видя их, могут разочароваться в собственной жизни, сравнив себя с идеалом на чужой картинке.

Также в сети нередко можно встретить людей, которые выставляют размытые селфи.

Они сняты так, что невозможно разглядеть лиц, — говорит Татьяна Осипцова. — Такое желание скрыть себя может быть связано с трудностями в принятии собственной внешности, страхом быть отверженным или, наоборот, желанием продемонстрировать дистанцию с окружающим миром. Часто так делают подростки или люди постарше, у которых в подростковом периоде не произошло принятия себя и своего тела. Тем не менее и любители селфи, и стремящиеся к размытым «себяшкам» — части одного процесса, у которых много общего. Все они сосредоточены на своей внешности, и именно через это выстраивают коммуникацию с окружающими.

Кроме того, селфи может стать проблемой, когда человек не видит больше ничего, кроме себя.

А еще селфи иногда в прямом смысле убивает — когда люди в попытках сделать оригинальный кадр и в погоне за тысячами лайков идут на экстремальные поступки: карабкаются на высокие здания, мосты, позируют перед движущимся поездом, за рулем автомобиля, становятся на край обрыва. Только в 2015 году в мире было зафиксировано больше полусотни смертей в попытке сделать селфи. В РФ даже подготовили памятку для селфоманов, где указали популярные места, в которых запрещено делать такие снимки.

Зачем им это: самоутверждение, собаки и фотодневник

Ольга Лобода, студентка:

Селфи — это своего рода самовыражение, история моей жизни, — говорит 20-летняя Оля. — Многих это стимулирует вести здоровый образ жизни и хорошо выглядеть, чтобы фотографии получались красивыми. Но чаще селфи показывает людей, какие они есть на самом деле, что любят, к чему стремятся. Для меня селфи — память о приятном событии или настроении. Чаще всего хочется запечатлеть, когда я счастлива с друзьями или родными. И не важно, праздник ли это какой-то или просто случайная встреча. Кроме того, благодаря селфи я расширяю круг знакомств. Бывало, выставляешь фото с новым знакомым, а потом оказывается, что кто-то из твоих друзей или подписчиков тоже его знает. Благодаря селфи я даже участвовала в благотворительном рекламном проекте — выкладывая снимки с косметикой, мы собирали деньги на лечение больных детей.

Мария Придьма, специалист по коммуникациям:

Не считаю себя заядлой фанаткой селфи, — говорит 24-летняя Мария. — Не болею селфи-трендами и не фотографируюсь ежеминутно. Люблю фото как искусство, ведь в каждом снимке таятся свои история и энергетика. При пересмотре фотографий так здорово вспоминать, при каких обстоятельствах был сделан кадр, какие эмоции в себе содержит. Фотография — это новый язык общения. Хорошо, когда людям есть что сказать, и они делают это посредством фотографии.

Андрей Железный, эколог: