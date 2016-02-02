Ученые: 2016 год станет самым жарким в истории

Британские ученые заявили, что текущий год станет самым жарким в истории нашей планеты. И обусловлено это, по их данным, высоким уровнем выбросов парниковых газов, а также Эль-Ниньо — фазой Южной осцилляции. Это колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.

Мы не можем сказать точнее: во многом наши прогнозы строятся на расчетах выброса парниковых газов. При этом такой важный фактор, как температура океана, мы можем предсказать далеко не всегда. Но 2016 год точно будет жарким сообщил журналистам представитель Метеорологической службы Великобритании Даг Смит.