В Нижнем Тагиле пройдет Форум активных граждан
Совет некоммерческих организаций города Нижний Тагил при содействии Администрации города 6 февраля во Дворце детского и юношеского творчества организует Форум активных граждан «Городское сообщество: векторы развития».
Целью данного мероприятия будет объединение усилий и определение путей взаимодействия некоммерческих организаций и органов местного самоуправления в решении наиболее острых для муниципалитета вопросов. Ожидается, что в форуме примут участие около двухсот пятидесяти представителей из более чем семи десятков различных общественных объединений. Своих делегатов на мероприятие в Нижний Тагил пришлют Екатеринбург и Новоуральск.
В рамках форума будет действовать выставка «Городские сообщества: векторы развития», организаторы анонсировали работу консультационных и информационных стендов. Участников мероприятия ждут дискуссионные площадки на различные темы. Помимо этого, будут работать мастер-классы по социализации инвалидов и развитию добровольческого движения. Также на форуме пройдет круглый стол по вопросу: «Актуальные форматы взаимодействия городского сообщества», сообщает пресс-служба Администрации города.