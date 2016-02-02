В Нижнем Тагиле пройдет Форум активных граждан

Целью данного мероприятия будет объединение усилий и определение путей взаимодействия некоммерческих организаций и органов местного самоуправления в решении наиболее острых для муниципалитета вопросов. Ожидается, что в форуме примут участие около двухсот пятидесяти представителей из более чем семи десятков различных общественных объединений. Своих делегатов на мероприятие в Нижний Тагил пришлют Екатеринбург и Новоуральск.