В Нижнем Тагиле сотрудники вневедомственной охраны почтили память своего погибшего товарища (ФОТО)
22 года назад 1 февраля при задержании вооруженных преступников погиб милиционер вневедомственной охраны сержант Андрей Аргаузов. С тех пор сотрудники вневедомственной охраны каждый год в этот день собираются, чтобы помянуть сержанта Аргаузова и вспомнить, как он вместе с коллегами противостоял вооруженным бандитам.
В группе задержания их было трое. Милицейский УАЗ патрулировал улицы Вагонки. После полуночи, проезжая мимо комиссионного магазина по проспекту Вагоностроителей, милиционеры увидели четырех мужчин с большими сумками. Милицейская машина тут же вслед за подозрительными мужчинами въехала во двор. Прапорщик Игорь Мишуков приказал неизвестным: «Стоять! Руки на машину!», и приступил к процедуре наружного досмотра. Чувство опасности стало нарастать, когда у одного из обыскиваемых был обнаружен пистолет «ТТ» с полной обоймой и патроном в стволе. В то время, когда на какие-то доли секунды прапорщик потерял из вида сержанта Аргаузова, один из неизвестных выхватил нож и стал наносить удары сержанту. Подоспевшему Мишукову удалось отвлечь внимание преступника на себя. Тот молниеносно, с разворота, нанес удар ножом в артерию внутренней стороны бедра. Поднятый пистолет обратил озверевшего преступника в бегство. Навстречу бегущему с ножом в руках преступнику из машины выскочил милиционер – водитель Валерий Карпенко. Понимавший, что терять ему нечего, убийца хотел ударить водителя ножом в яремную вену, но удар каким-то чудом отреагировавшему Карпенко попал в лицо. Прапорщик Мишуков выстрелил на поражение и преступник упал. От машины на Мишукова бросились осмелевшие подельники, но выстрелы в воздух заставили их повалиться на снег.
Преступник, убивший сержанта тринадцатью ударами ножа и ранивший водителя и прапорщика, с ранением средней тяжести сумел незаметно пробраться в подъезд и, оставив пятна крови на лестнице, получить приют в одной из квартир. Там он спрятался под одеяло и заставил хозяев не открывать дверь. Задержали преступника уже бойцы ОМОН при штурме квартиры.
Позже выяснилось, что четверка злоумышленников, вооруженная и снаряженная для воровского ремесла, шла на очередное «дело».
Президент оценил отвагу сотрудников ОВО орденами Мужества. Сержанту Аргаузову – посмертно. Суд определил преступнику, ранее неоднократно судимому, высшую меру наказания.
В день памяти Андрея Михайловича Аргаузова ветераны и сотрудники ОВО, его товарищи возложили цветы к мемориальной плите, установленной на здании по улице Тимирязева, где в те годы дислоцировалось подразделение вневедомственной охраны Дзержинского района.
По словам Любови Николаевны Скляровой, вдовы Михаила Склярова, еще одного сотрудника ОВО, погибшего при исполнении служебных обязанностей, всегда милиционеры, а ныне сотрудники полиции, не забывают своих товарищей и помогают их семьям.
© TagilCity.ru по материалам МВД России «Нижнетагильское»