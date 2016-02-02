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В Нижнем Тагиле сотрудники вневедомственной охраны почтили память своего погибшего товарища (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле сотрудники вневедомственной охраны почтили память своего погибшего товарища (ФОТО)

2 февраля 2016, 09:25ОбществоMaurice
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