В Нижнем Тагиле сотрудники вневедомственной охраны почтили память своего погибшего товарища (ФОТО)

В группе задержания их было трое. Милицейский УАЗ патрулировал улицы Вагонки. После полуночи, проезжая мимо комиссионного магазина по проспекту Вагоностроителей, милиционеры увидели четырех мужчин с большими сумками. Милицейская машина тут же вслед за подозрительными мужчинами въехала во двор. Прапорщик Игорь Мишуков приказал неизвестным: «Стоять! Руки на машину!», и приступил к процедуре наружного досмотра. Чувство опасности стало нарастать, когда у одного из обыскиваемых был обнаружен пистолет «ТТ» с полной обоймой и патроном в стволе. В то время, когда на какие-то доли секунды прапорщик потерял из вида сержанта Аргаузова, один из неизвестных выхватил нож и стал наносить удары сержанту. Подоспевшему Мишукову удалось отвлечь внимание преступника на себя. Тот молниеносно, с разворота, нанес удар ножом в артерию внутренней стороны бедра. Поднятый пистолет обратил озверевшего преступника в бегство. Навстречу бегущему с ножом в руках преступнику из машины выскочил милиционер – водитель Валерий Карпенко. Понимавший, что терять ему нечего, убийца хотел ударить водителя ножом в яремную вену, но удар каким-то чудом отреагировавшему Карпенко попал в лицо. Прапорщик Мишуков выстрелил на поражение и преступник упал. От машины на Мишукова бросились осмелевшие подельники, но выстрелы в воздух заставили их повалиться на снег.