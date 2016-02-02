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В Нижнем Тагиле станет больше бездомных животных: волонтеров заставят платить за объявления на сайте Авито
Сюжеты:
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В Нижнем Тагиле станет больше бездомных животных: волонтеров заставят платить за объявления на сайте Авито

2 февраля 2016, 14:00ОбществоДенис Таратонов
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