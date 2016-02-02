В Нижнем Тагиле станет больше бездомных животных: волонтеров заставят платить за объявления на сайте Авито

Этим в Нижнем Тагиле занимаются волонтеры - люди, которые не получают никакую оплату за свою работу. Наоборот, они тратят свое время и даже деньги на то, чтобы найти животным новый дом. И большой популярностью во время работы волонтеров пользуются различные интернет-ресурсы, где можно бесплатно разместить объявление.

Разместить бесплатное объявление в Нижнем Тагиле на TagilCity.ru

С 9 февраля 2016 года один из самых популярных в России сайтов бесплатных объявлений Avito.ru решил ввести плату за подачу более чем одного объявления в категории «Животные». Незамедлительно в интернете появилась петиция, которая говорит о трудностях для зоозащитников-волонтёров и просит отменить это новшество.

Согласно новой политике сайта, теперь будет необходимо заплатить, если вы хотите разместить объявления в категории «Животные» больше одной штуки в месяц. По словам администрации сайта, это - борьба с недобросовестными пользователями, которые размещают несколько повторяющихся объявлений или объявления, не соответствующие действительности. Это изменение уже внедрено в Екатеринбурге, Новосибирске и Краснодаре. Через неделю оно будет реализовано по всей России.

Легко представить, как это скажется на бездомных животных Нижнего Тагила. У волонтеров и так нет лишних средств. А теперь их вынуждают платить за то, чтобы сделать счастливой жизнь десятков и сотен невинных животных!

Руководитель нижнетагильской общественной организации «Зоомир» Мария Лисина сообщила TagilCity.ru, что ведение платы за объявления на Авито станет проблемой при устройстве животных в новые семьи:

На этом сайте мы находим довольно много хозяев для животных. Пока информации о плате не получали - нужно будет это уточнить.

Также редакция пообщалась с Нижнетагильским приютом «Четыре с хвостиком»:

Нас это изменение не коснулось - на этом сайте мы своих животных особо не рекламируем. Нам хватит и одного объявления в месяц рассказали редакции TagilCity.ru сотрудники приюта.

В своей работе приют полагается на социальные сети и свою известность. Кроме того, приют привлекает к себе внимание проводя социальные мероприятия. Например, в ноябре в приюте побывали воспитанники центра реабилитации.

Трудно предсказать, повлияет ли петиция на руководство сайта, но теперь у волонтеров может стать на одну проблему больше. А на улицах Нижнего Тагила появится еще больше бездомных животных, которым не могут найти хозяев из-за жажды наживы некоторых коммерсантов.