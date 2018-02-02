12 млн рублей выделено на замену кровли в детских садах Нижнего Тагила
2 февраля, 06:05Общество
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В Нижнем Тагиле объявлено начало работы пяти аукционов на капитальный ремонт кровли в детских садах городах. Общая сумма контрактов составит 12 млн рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил
На портале госзакупок размещена информация о 5 аукционах, проводящихся службой заказчика городского хозяйства Нижнего Тагила.
Объявлен конкурс на капитальный ремонт кровли в пяти детских садах города. Речь идёт о детских садах №138, 28, 131, 163 и 133. В 3,1 млн рублей обойдётся ремонт кровли в детском саду №138 на улице Газетной.
Всего на ремонт мэрия планирует потратить 12 млн рублей, сообщают «Все новости». Победители аукционов станут известны в период с 13 по 26 февраля.
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