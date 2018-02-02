Директор тагильского продюсерского центра обвиняет клиентов в клевете

Громкая история была описана в двух публикациях TagilCity.ru, однако после этого конфликт не прекратился. В редакцию обратились новые клиенты, недовольные услугами центра (а некоторые - их отсутствием). Храмкина, в свою очередь, считает, что все эти сообщения – клевета, высказанная из-за обид.

Обещали минимум 4 съемки в месяц, и это не соблюдалось. Она пишет, что давала 50 часов в месяц, это вообще смешно. Занятия были максимум три раза в неделю по 1-2 часа. Даже если считать по максимуму, то 5-6 часов в неделю. Вы видели контракт? Там вообще ничего не понятно. В шапке написано: «Контракт между продюсерским центром Дарины Храмкинной ««Х•MODELS», то есть она его сама с собой заключает? Ниже в одной из сторон указана Школа моделей Дарины Храмкиной «Х•MODELS», другая сторона – родитель. В реквизитах – третье физическое лицо рассказывает бывшая клиентка центра Лия.

По ее словам, на самом деле ни продюсерского центра, ни школы моделей не существует. Потому что нет ни реквизитов, ни ИНН, юридические лица не зарегистрированы. А в договоре прописаны непонятные пункты.

Так, в документе среди прочего прописано следующее:

Школа принимает на себя обязательства обеспечивать Модель работой в сферах рекламы, кино, шоу-бизнеса, являясь при этой эксклюзивным работодателем Модели, а также представлять и защищать законные интересы, связанные с ее профессиональной деятельностью, как на территории РФ, так и за ее пределами.

Школа работает только с теми моделями, которым полностью доверяет и которые доверяют Школе.

В обязанности модели входит: предоставлять школе все исключительные права и обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом. Признавать Школу своим эксклюзивным представителем в сфере рекламы, кино и шоу-бизнеса, всячески способствуя его успешной деятельности, рекламируя его на всех уровнях. Быть лояльной по отношению к Школе. Во время проведения кастингов и работ, и занятий по подготовке к ним, находится в хорошем настроении, выполнять работу на высоком профессиональном уровне.

Модель обязуется следить за своими аккаунтами в социальных сетях, а также следить за тем, чтобы Личные блоги Модели и ее(его) поведение вне стен Школы и рабочего места не вредили престижу школы.

Отметим, что в документе допущено множество орфографических ошибок.

В ответ на обвинения Храмкина говорит, что люди часто бывают некомпетентны в том, что подписывают.

Если не все люди компетентны в том, что они подписывают – это уже не мое. Когда люди готовы ходить раз в неделю и платить какие-то деньги за консультации, а потом, когда им даришь вместо одной четыре консультации, а вместо четырех делаешь три, у них появляется вопрос: а почему не четыре? Чем больше халявы, тем больше, извиняюсь, го..а вокруг говорит руководитель центра.

При этом, Дарина утверждает, что предоставляла только консультационные услуги, а занятиями занимались педагоги, и она к ним не имеет отношения.

Причиной претензий клиентов, часть из которых прекратили сотрудничество с центром, Храмкина называет происки конкурентов и личные обиды.

Сама Дарина тоже не довольна сотрудничеством в Лией, которую обвинила в незаконном использовании ее вещей.

Лия взяла у меня очень дорогие платья на конкурс, я ее подготовила, сама писала ночью текст для ее ребенка. А потом она сказала, что не поедет с дочерью на показ и потребовала вернуть деньги. Я ответила: возвращайте мне платья, оплачивайте оговоренную аренду за них. В итоге я вычла стоимость аренды платья и вернула ей разницу говорит Дарина.

Позже Храмкина узнала, что ее клиентка, не спросив разрешения, взяла ее вещи и поехала на отдельную частную съемку, фотографии с которой попали в соцсети.

Этот костюм стоит 30 тысяч рублей, это костюм моей дочери. В моих планах было снимать в нем дочь. Сейчас съемки у ее дочери, хотя она меня не спросила. Я была слишком доверчива резюмирует Дарина.

Отметим, что работой Храмкиной недовольны не все ее клиенты. Есть и положительные отзывы. Так, например, клиент школы Елена Демина считает обвинения сплетнями и ложью.

У нас в России очень любят публичную казнь люди инфантильного склада ума. Ими движет обида, переросшая в болезнь, маниакальное преследование Дарины Вадимовны. В статье была не критика, а сплетни и ложь. Это писали не родители школы, а подруги. Уже можно сказать в кавычках, Дарины Вадимовны. Возня в песочнице переросла в недостойную войну, которая задела наших родителей и детей школы считает Елена.

Храмкина говорит, что в ответ на клевету она предпримет ответные меры, обратившись в официальные органы, которые во всем разберутся.