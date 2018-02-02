Двое судей из Нижнего Тагила ушли в отставку
2 февраля, 22:10Общество
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Судьи Тагилстроевского района и Пригородного районного суда освободили занимаемые посты по собственному желанию.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Квалификационная комиссия судей Свердловской области приняли от двух судей из Нижнего Тагила прошения об отставке. О решении покинуть свои посты заявили судья Тагилстроевского района Лариса Акопян и судья Пригородного районного суда Юлия Душкина.
Лариса Акопян стала известна благодаря тому, что отпустила под подписку о невыезде участников группировки, занимающейся торговлей героином. Её заявление уже рассмотрено и утверждено. Рассмотрение заявления Душкиной отложено.
Как сообщают «Все новости», нижнетагильские судьи не единственные, кто решил оставить занимаемые должности. Отставки по различным основаниям были утверждены ещё в трёх городах Свердловской области – Нижней Туре, Екатеринбурге и Красноуфимске.
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