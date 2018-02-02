Экс-депутат проведёт 3 года в колонии за вымогательство 1,5 млн рублей у жителя Кушвы
Бывший депутат гордумы в Кушве предлагал местному жителю избежать уголовной ответственности за 1,5 млн рублей. Теперь экс-депутату назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы.
В Кушве завершилось судебное заседание по делу экс-депутата гордумы, которого обвиняли в покушении на мошенничество в крупном размере. Было установлено, что 60-летний подсудимый летом 2017 года вымогал у одного из местных жителей 1,5 млн рублей.
Мужчину привлекли к уголовной ответственности, однако бывший депутат предложил ему помощь. Он сообщил, что готов помочь избежать реального срока лишения свободы в обмен на 1,5 млн рублей. При этом в действительности выполнять свое обещание не собирался.
Мужчина согласился заплатить деньги, однако перед совершением сделки сообщил о факте вымогательства сотрудникам ФСБ. Злоумышленника задержали во время передачи ему денежных средств.
По решению суда обвиняемому было вынесено наказание в виде 3 лет лишения свободы, он проведет их в исправительной колонии. Кроме того, нарушителю придется заплатить штраф в 200 000 рублей, пишет следственный комитет по Свердловской области.
© TagilCity.ru