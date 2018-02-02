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Экс-депутат проведёт 3 года в колонии за вымогательство 1,5 млн рублей у жителя Кушвы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Экс-депутат проведёт 3 года в колонии за вымогательство 1,5 млн рублей у жителя Кушвы

2 февраля, 15:00Общество
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