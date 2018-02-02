Как купить квартиры бизнес-класса в Санкт-Петербурге?

Построенные квартиры в Московском районе в премиум-классе покупаются для собственного проживания или для сдачи в аренду, с целью получения постоянного дохода. Компания «Силовые машины - Девелопмент» предлагает купить в ЖК «Московский квартал» однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные и четырехкомнатные жилые помещения.

Особенности проекта «Московский квартал»

Квартирография в построенном жилом комплексе соответствует параметрам «премиум»:

Просторные планировки. Минимальная площадь однокомнатной квартиры равна 42 «квадратам». В доме имеется жилье с четырьмя комнатами для больших семей или для тех, кто любит простор.

Эксклюзивные планировки. Предложены варианты с возможностью обустройства камина, с выходом на собственную террасу, с большой кухней-гостиной.

Высота потолков не менее 3 метров.

Прекрасные видовые характеристики из окон некоторых квартиры на верхних этажах.

Небольшое количество квартир в корпусе и на каждом этаже, что создает обособленное пространство для новоселов.

Недвижимость передается покупателям без отделки. Владелец самостоятельно решает, в каком стиле будут оформлены комнаты, по какой стоимости закупать отделочные материалы.

Вблизи новостройки расположены престижные жилые кварталы, где стоимость определяет социальное равенство среди соседей. На лестничной клетке новоселам не придется сталкиваться с неблагополучными жильцами. Придомовая территория жилого комплекса закрыта для прохода посторонних лиц.

Новостройка разместилась на участке вдоль Московского проспекта. Вокруг – сформированные районы с действующими школами, детскими садами, торговыми центрами, офисными зданиями, детскими спортивными и развивающими центрами. В шаговой доступности расположены все необходимые объекты инфраструктуры для комфортного проживания.

Московский проспект – это крупная транспортная «артерия» Санкт-Петербурга, по которой можно быстро добраться до аэропорта Пулково, развязки КАД или центра города. Ближайшая станция метро менее, чем в пяти минутах ходьбы от новостройки компании «Силовые машины - Девелопмент».

Внутренняя инфраструктура проекта включает паркинг, коммерческие помещения, а также игровые и спортивные площадки во дворе.

Приобрести в жилом комплексе в Московском районе от застройщика можно готовое жилье по 100% оплате или по ипотечному кредиту. В офисе застройщика «Силовые машины - Девелопмент» с каждым покупателям ведется индивидуальная работа, предоставляется помощь в выборе квартиру, оформлении ипотечного кредита.