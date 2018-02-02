Лучшие дружины юных пожарных названы в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле прошел слет-конкурс юных пожарных, где лучшие дружины из городских школ показали свои знания в вопросах пожарной безопасности. Мероприятие проходило в городском дворце детского и юношеского творчества.

Юные пожарные показали свои умения в оперативном тушении огня, а контролировали проведение конкурса сотрудники МЧС. По словам спасателей, пожарные, несмотря на свой юный возраст, должны уметь работать с пожарными рукавами и быстро надевать спецкостюмы.

В конкурсе оценивалась точность и скорость прохождения испытаний. Из 9 команд лучшими оказались 3: дружина политехнической гимназии, 51-го лицея и школы № 32. Участники команды 32 школы отправятся представлять Нижний Тагил на окружной и областной этапы конкурса, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».