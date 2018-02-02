Митинг в честь 75-й годовщины победы в Сталинградской битве пройдет в Нижнем Тагиле

Митинг, посвященный этой памятной для России дате, будет проведен 3 февраля в 12 часов дня, у памятника Героям Советского Союза и кавалерам Ордена Славы по улице Победы. В мероприятии примут участие более тысячи тагильчан, сообщает пресс-служба Администрации города.