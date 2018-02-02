Митинг в честь 75-й годовщины победы в Сталинградской битве пройдет в Нижнем Тагиле
2 февраля, 13:30Общество
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В Администрации Нижнего Тагила 1 февраля состоялось совещание с участием начальников управлений, представителей ветеранских организаций и крупных предприятий. На совещании обсудили подготовку к проведению митинга к 75-летней победе в Сталинградской битве.
Сюжеты: Нижний Тагил
Митинг, посвященный этой памятной для России дате, будет проведен 3 февраля в 12 часов дня, у памятника Героям Советского Союза и кавалерам Ордена Славы по улице Победы. В мероприятии примут участие более тысячи тагильчан, сообщает пресс-служба Администрации города.
Также в начале февраля в крупных городах России пройдут торжественные митинги, посвященные 75-летию победы в Сталинградской битве. Нижний Тагил проведет митинг, как город, сделавший особенный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, отметил Сергей Носов.
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