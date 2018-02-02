Пешком на 9 этаж. Лифт не работает почти месяц в доме на ГГМ в Нижнем Тагиле

Как сообщили жильцы квартир второго подъезда, лифт сломался в начале января. После обращения в управляющую компанию ООО «Уралэкспо-НТ» лифт обещали починить, но никаких ремонтных работ до сегодняшнего дня не производилось.

Я проживаю в этом подъезде. В первых числах января все сломалось, это было примерно 2-3 числа. Лифт и до этого работал плохо, кабина дергалась при старте, при остановке. По сей день лифт не работает, никаких движений, никаких мастеров. Считаем, что это нужно предавать огласке, потому что наша обслуживающая организация затаилась, и нет никакого движения поделился житель дома на Черноисточинском шоссе.

По словам собственников жилья, особенно трудно приходится пожилым людям.

У нас в подъезде проживают пожилые люди, очень тяжело тем, кто живет на верхних этажах. Квартир 10 у нас в подъезде точно есть, где живут пенсионеры рассказали местные жители.

В УК «Уралэкспо-НТ», которая обслуживает многоквартирный дом сообщили о причине поломки лифта и мероприятиях по ремонту.

Лифт вышел из строя 5 января в связи с поломкой узла редуктора лебедки лифта. Возможно, это скрытый брак изготовителя. Мероприятия по восстановлению работоспособности были организованы незамедлительно. Был произведен анализ предложений поставщиков запасных частей и заключен договор на поставку запасных частей со специализированной организацией. Ожидаемое время поступления – до 15 февраля 2018 года, так как поставка осуществляется с завода изготовителя Московской области сообщили в УК.

Вместе с тем, в УК отметили, что письменные обращения от жильцов в адрес управляющей организации по поводу поломки лифта отсутствуют.

Проживающие в этом подъезде тагильчане удивлены, почему их держат в неведении о сроках ремонта.

Есть информация, что сломался редуктор и пока заменить его не могут. Можно было бы хоть объявления повесить, что работа ведется. А то непонятно, что-то предпринимается или просто бездействуют пояснил житель дома.

В управляющей компании заверили, что начисление платы за содержание и ремонт лифтового оборудования жителям данного дома в период простоя не производится.