Собственники жилья борются с нарушениями ПАО «МТС» и УК «Новострой» в Нижнем Тагиле

Старший по дому на Вязовской, 37 обнаружил на чердаке прибор, который был подключен к домовым сетям. По его словам, он заподозрил, что плата за расход электроэнергии этим прибором ложится на плечи всех жильцов дома «за общедомовое потребление». Тагильчанин обратился за разъяснением в управляющую компанию «Новострой».

2 года назад я стал старшим по дому, по роду этой деятельности приходилось подниматься на чердак. Там увидел, что неизвестный прибор подключен к домовым сетям. Я задал вопрос УК, там сказали, что в 2009 году компания МТС подключилась к этому дому и, якобы, заключила с ними договор. Тогда это еще была компания «Комстар-регионы». По действующему законодательству договор должен заключаться непосредственно с собственниками жилья. А это не было сделано пояснил старший по дому.

Житель дома рассказал, что получил неофициальный ответ в УК о наличии договора с ПАО «МТС».

Многие вещи сейчас просто-напросто не доказать. Думаю, УК имела с этого деньги. Управляющая компания мне никакой ответ официальный не дала, я получил ответ из прокуратуры. Неофициально они сказали, что заключен договор, все в порядке, в УК с этим работают юристы. Из негласных источников мне стало известно, что денежные средства поступают на расчетный счет компании «Новострой», и никакой ежегодный отчет УК за эти средства не предоставляет пояснил житель дома на Вязовской.

Старший по дому написал обращение в прокуратуру Тагилстроевского района. Параллельно он отправил заявление в областную прокуратуру. 28 декабря был получен ответ от заместителя прокурора района. В распоряжение редакции попали документы из прокуратуры, в которых прописано, что в ходе проверки были установлены нарушения норм закона. Они влекут нарушение прав собственников жилых помещений и препятствуют осуществлению ими прав распоряжения своим имуществом.

Прокуратура в ходе проверки установила, что ПАО «МТС» предоставило договор об использовании зданий жилого фонда с УК «Новострой». Однако договор, представленный ПАО «МТС» в качестве основания был заключен 1 ноября 2005 г., а УК «Новострой» зарегистрирована в качестве юридического лица только 14 ноября 2005 г. Кроме того, в этом договоре отсутствует указание на объект жилого фонда, где разрешается размещение и эксплуатация сетей. Там попросту нет адреса многоквартирного дома. А еще прокуратура установила, что УК «Новострой» управляет домом №37 по ул. Вязовская лишь с 25 декабря 2008 г рассказал о результатах проверки житель дома №37.

Прокуратура направила в полицию материалы по факту представления ПАО «МТС» договора об использовании зданий жилого фонда для эксплуатации сетей связи с ООО УК «Новострой» до даты регистрации.

В пресс-службе УВД Нижнего Тагила подтвердили информацию о поступлении из прокуратуры материалов для проверки.

В ПАО «МТС», со своей стороны, считают, что нарушения законодательства в размещении оборудования нет. В компании готовят ответ на представление прокуратуры об устранении нарушений жилищного законодательства.

МТС размещает оборудование связи в строгом соответствии с действующем законодательством. По данному адресу оборудование размещено на основании действующих абонентских договоров с собственниками квартир в многоквартирном доме. Это полностью законно и подтверждается сложившейся судебной практикой. Договор об оказании услуг связи, заключённый с собственником помещения в доме – это достаточное основание для размещения оборудования связи сообщили в ПАО «МТС».

Однако, жильцы дома не согласны с такой формулировкой ответа. По их словам, никто из собственников жилья дома на Вязовской, 37 не является абонентом ПАО «МТС» в частном порядке.

У меня в доме никто договора с ними не заключал. На данный момент ни одного абонента в доме к МТС не подключено. Второй момент – речь идет не о маленьком маршрутизаторе, который там стоит, а металлический ящик размерами 1,5 на 2 метра. От моего дома расходятся провода по соседним домам. Эта штука что-то вроде усилителя. Мы писали еще в Облпрокуратуру. Ответ такой: в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, провести полное расследование прокурору города и доложить о результатах пояснил старший по дому.

Пока вопрос - кто прав, а кто виноват, остается открытым. Собственники жилья дома на Вязовской намерены отстаивать свою правоту и добиться демонтажа оборудования.

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