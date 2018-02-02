Уроки мужества к 75-летию Сталинградской битвы проходят в тагильских школах (ВИДЕО)

Первые уроки мужества прошли в школе № 6. На них юные тагильчане узнали о Сталинградской битве и о героизме, который проявляли их предки, чтобы защитить свою Родину.

Также школьники приняли участие в викторине, посвященной Сталинградской битве. Как оказалось, среди юных тагильчан много тех, кто интересуется военными темами. Они с удовольствием поделились своими знаниями.

Как пояснили организаторы, уроки мужества пройдут и в других школах Нижнего Тагила. Следующая тема занятий будет также посвящена войне: на них школьники узнают о Дне освобождения Ленинграда от блокады.

Педагоги отмечают, что такие уроки являются частью патриотического воспитания детей. По словам учителей, важно сформировать у детей правильную гражданскую позицию по этим темам, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».

А ранее редакция TagilCity.ru рассказала о том, как тагильчане при помощи флешмоба поздравили волгоградцев с 75-летием победы в битве под Сталинградом.