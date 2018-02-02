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Установки уличного оповещения появятся в 142 городах и сёлах Свердловской области
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Установки уличного оповещения появятся в 142 городах и сёлах Свердловской области

2 февраля, 09:00Общество
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