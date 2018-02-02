Установки уличного оповещения появятся в 142 городах и сёлах Свердловской области

Речь идёт о модернизированном оборудовании, в которое входит сирена, громкоговорители в количестве четырех штук, а также «умный» блок управления, имеющий связь с интернетом. Об этом передает региональное министерство общественной безопасности Свердловской области.

До этого в качестве средств оповещения использовались исключительно сирены. Теперь же появится речевой информатор, который будет оповещать жителей городов, сёл и деревень о порядке действий при ЧП или эвакуации. О предстоящем нововведении рассказал министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев.

На закупку и монтаж оборудования из бюджета Свердловской области выделят более 60 миллионов рублей, передает издание «Областная газета».