Установки уличного оповещения появятся в 142 городах и сёлах Свердловской области
2 февраля, 09:00Общество
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В 2018 году в 142 населенных пунктах Свердловской области появятся дополнительные установки уличного оповещения.
Речь идёт о модернизированном оборудовании, в которое входит сирена, громкоговорители в количестве четырех штук, а также «умный» блок управления, имеющий связь с интернетом. Об этом передает региональное министерство общественной безопасности Свердловской области.
До этого в качестве средств оповещения использовались исключительно сирены. Теперь же появится речевой информатор, который будет оповещать жителей городов, сёл и деревень о порядке действий при ЧП или эвакуации. О предстоящем нововведении рассказал министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев.
На закупку и монтаж оборудования из бюджета Свердловской области выделят более 60 миллионов рублей, передает издание «Областная газета».
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