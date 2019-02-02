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2 324 административных дела были рассмотрены Свердловским облсудом за 2018 год
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Case law 677940 1920

2 324 административных дела были рассмотрены Свердловским облсудом за 2018 год

Сегодня, 10:59ОбществоФото: pixabay.com
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