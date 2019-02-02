2 324 административных дела были рассмотрены Свердловским облсудом за 2018 год

В 2018 году показатель по количеству дел об административных правонарушениях уменьшился на одно дело в сравнении с 2017 годом.

2 421 дело рассмотрено в апелляционном порядке. Этот показатель оказался выше показателя 2017 года в 295 дел. Из них 69% – это дела по апелляциям на решения других судов, 31% – дела по частным жалобам.