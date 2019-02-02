2 324 административных дела были рассмотрены Свердловским облсудом за 2018 год
В 2018 году Свердловский областной суд рассмотрел 2 324 дела об административных правонарушениях. В 2017 году было рассмотрено на одно дело больше.
В 2018 году показатель по количеству дел об административных правонарушениях уменьшился на одно дело в сравнении с 2017 годом.
2 421 дело рассмотрено в апелляционном порядке. Этот показатель оказался выше показателя 2017 года в 295 дел. Из них 69% – это дела по апелляциям на решения других судов, 31% – дела по частным жалобам.
Свердловским областным судом были рассмотрены 369 административных дел по первой инстанции в 2018 году. По сравнению с 2017 годом количество административных материалов снизилось на 12% (49 дел). При этом судьями рассмотрены 144 иных судебных материалов, что на 17 материалов больше в сравнении с предыдущим периодом, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
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