Екатеринбургский «Фонд Ройзмана» начал поддерживать уральское сообщество ЛГБТ
Сегодня, 18:45ОбществоФото: группа ВКонтакте «Фонд Ройзмана»/vk.com/fondroizmana
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Екатеринбургский «Фонд Ройзмана», организованный экс-мэром уральской столицы Евгением Ройзманом, начал сотрудничать с Ресурсным центром для ЛГБТ.
Сюжеты: Екатеринбург
В официальной группе фонда в соцсети появилось сообщение о поддержке секс-меньшинств. Ресурсный центр фонда начал оказывать юридическую и психологическую помощь уральскому сообществу ЛГБТ.
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Фото: roizmanfond.ru
В комментариях фонда многие жители возмутились данным фактом, на что представители сообщества ответили:
Мы помогаем ЛГБТ-сообществу, геи – его часть.
Сотрудники фонда также призывают граждан начислять пожертвования в пользу Центра, так как никто из жителей РФ «не должен чувствовать себя притесненным», сообщает URA.RU.
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