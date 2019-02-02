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Екатеринбургский «Фонд Ройзмана» начал поддерживать уральское сообщество ЛГБТ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатеринбургский «Фонд Ройзмана» начал поддерживать уральское сообщество ЛГБТ

Сегодня, 18:45ОбществоФото: группа ВКонтакте «Фонд Ройзмана»/vk.com/fondroizmana
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