Екатеринбургский «Фонд Ройзмана» начал поддерживать уральское сообщество ЛГБТ

В официальной группе фонда в соцсети появилось сообщение о поддержке секс-меньшинств. Ресурсный центр фонда начал оказывать юридическую и психологическую помощь уральскому сообществу ЛГБТ.

Фото: roizmanfond.ru

В комментариях фонда многие жители возмутились данным фактом, на что представители сообщества ответили:

Мы помогаем ЛГБТ-сообществу, геи – его часть.