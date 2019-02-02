Очередной день пожарной профилактики прошёл в Нижнем Тагиле

День пожарной профилактики проводится каждую неделю. Большинство жителей благожелательно реагируют на визит пожарных инспекторов – берут разноцветные памятки, размещают их в подъезде, проводят беседы с детьми.

Также в ходе рейда проверяется противопожарное состояние жилья. Инспекторы проверяют электропровода со скрутками, мусор и горючие предметы под лестничными маршами, глухие не открывающиеся окна. В случае выявления нарушений в первый раз управляющая компания получает предостережение.