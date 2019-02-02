Очередной день пожарной профилактики прошёл в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:30ОбществоФото: ОНД и ПР города Нижний Тагил и ГГО
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Каждую пятницу в двери к тагильчанам стучатся инспектора отдела надзорной деятельности Нижнего Тагила и Горноуральского округа. Хозяевам напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и правильных действиях в случае возникновения пожара.
Сюжеты: Нижний Тагил
День пожарной профилактики проводится каждую неделю. Большинство жителей благожелательно реагируют на визит пожарных инспекторов – берут разноцветные памятки, размещают их в подъезде, проводят беседы с детьми.
Также в ходе рейда проверяется противопожарное состояние жилья. Инспекторы проверяют электропровода со скрутками, мусор и горючие предметы под лестничными маршами, глухие не открывающиеся окна. В случае выявления нарушений в первый раз управляющая компания получает предостережение.
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Если ситуация повторится ещё раз, то тогда к организации будут применяться более строгие меры воздействия, сообщает ОНД и ПР города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа.
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