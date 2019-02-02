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Очередной день пожарной профилактики прошёл в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Очередной день пожарной профилактики прошёл в Нижнем Тагиле

Сегодня, 10:30ОбществоФото: ОНД и ПР города Нижний Тагил и ГГО
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