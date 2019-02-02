Сгоревший дом семьи Бориса Ельцина под Талицей могут разобрать на дрова

В управе села Басмановское, расположенного в 49 километрах от Талицы, сообщили, что им прислали письмо, в котором предложено разобрать дом, ранее принадлежавший семье Бориса Николаевича Ельцина. В конце январе 2018 года там произошёл пожар, в результате которого сгорела кровля, строение выгорело изнутри и остались только стены.

Хозяева написали, что дом им не нужен, восстанавливать его не будут. Предложили объявить местным жителям: если кому-то надо, то могут разобрать его уцелевшие стены на дрова,рассказали в управе журналистам.

В «Ельцин центре» информацию опровергли, указав, что никаких писем родственники владельцев дома не направляли. Разбирать на оставшемся пепелище просто-напросто нечего, тем более в зимнее время года.

Дина Сорокина, директор музея Бориса Николаевича Ельцина, только что по моей просьбе позвонила родственникам владельцев дома. Дом действительно сгорел год назад, в конце января, и разбирать там нечего, потому что осталось пепелище. Вот так нам сказала родственница семьи, которая этим домом владеет. Наверняка там никто ничего не разбирает, даже если там есть что разгребать, потому что глубокая зима, идет снег, и наверняка там тоже сугробы,сообщила представитель екатеринбургского «Ельцин центра» Евгения Капитонихина.