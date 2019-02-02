Сгоревший дом семьи Бориса Ельцина под Талицей могут разобрать на дрова
Жителям села Басмановское поступило предложение, якобы от хозяев дома, где ранее проживала семья первого президента Бориса Ельцина, о том, чтобы деревянное основание жилища разобрать на дрова. Правда в «Ельцин центре» информацию опровергли и заявили, что дом сгорел в 2018 году и там нечего разбирать, кроме пепелища.
В управе села Басмановское, расположенного в 49 километрах от Талицы, сообщили, что им прислали письмо, в котором предложено разобрать дом, ранее принадлежавший семье Бориса Николаевича Ельцина. В конце январе 2018 года там произошёл пожар, в результате которого сгорела кровля, строение выгорело изнутри и остались только стены.
Хозяева написали, что дом им не нужен, восстанавливать его не будут. Предложили объявить местным жителям: если кому-то надо, то могут разобрать его уцелевшие стены на дрова,рассказали в управе журналистам.
В «Ельцин центре» информацию опровергли, указав, что никаких писем родственники владельцев дома не направляли. Разбирать на оставшемся пепелище просто-напросто нечего, тем более в зимнее время года.
Дина Сорокина, директор музея Бориса Николаевича Ельцина, только что по моей просьбе позвонила родственникам владельцев дома. Дом действительно сгорел год назад, в конце января, и разбирать там нечего, потому что осталось пепелище. Вот так нам сказала родственница семьи, которая этим домом владеет. Наверняка там никто ничего не разбирает, даже если там есть что разгребать, потому что глубокая зима, идет снег, и наверняка там тоже сугробы,сообщила представитель екатеринбургского «Ельцин центра» Евгения Капитонихина.
Исследователи до сих пор спорят, является ли указанный дом местом рождения первого президента России. В качестве официального места рождения Бориса Ельцина указано село Бутка, но есть точка зрения, согласно которой туда родители Ельцина переехали, когда ему было несколько месяцев, сообщает URA.ru.
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