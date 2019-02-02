Свердловская прокуратура возьмётся за расследование гибели группы Дятлова

Целью расследования является достоверное подтверждение одной из 75 существующих версий того, что произошло с группой туристов на Урале в 1959 году. Уголовное дело по данному инциденту, насчитывающее более 400 страниц, уже проанализировано, также проведены все подготовительные процедуры.