Свердловская прокуратура возьмётся за расследование гибели группы Дятлова
Сегодня, 10:00ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Генеральная прокуратура России начнёт масштабную проверку фактов гибели туристической группы Игоря Дятлова. В марте свердловские прокуроры отправятся на перевал Дятлова для выяснения причин трагического происшествия.
Целью расследования является достоверное подтверждение одной из 75 существующих версий того, что произошло с группой туристов на Урале в 1959 году. Уголовное дело по данному инциденту, насчитывающее более 400 страниц, уже проанализировано, также проведены все подготовительные процедуры.
В марте на перевал направится группа сотрудников прокуратуры Свердловской области, сообщают «Все новости». В ведомстве среди самых вероятных причин случившегося называют лавину, снежную доску и ураган.
Криминал исключается полностью. Нет ни одного доказательства, хотя бы косвенного, которое бы говорило в пользу этой версии,рассказал представитель прокуратуры.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей