Блогер Илья Варламов раскритиковал проект «Золотого» автовокзала в Екатеринбурге
Урбанист Илья Варламов раскритиковал проект нового «Золотого» автовокзала, который начали строить в Екатеринбурге. Мнение блогер высказал в своем «Живом журнале».
Общественник заявляет, что после завершения строительства, у горожан не получится комфортно пользоваться междугородними автобусами.
Южный автовокзал хотят перенести на конечную станцию метро «Ботаническая» вблизи Объездной дороги. Это поможет немного освободить улицы города от автобусов и упростить подвод. Вот только здесь всего одна магистральная улица с автобусами и метро, до трамвая нужно будет идти 300-500 метров — это расстояние одной остановки, пишет он.
Блогер отмечает, что для удобства нужно продлить трамвайную линию до Химмаша, создать велопешеходные связки через дорогу, наземные переходы, а также соединить автовокзал с железнодородной станцией «Ботаническая». Однако, по словам Варламова, его решения рассматриваться не будут.
Такое чувство, что власти Екатеринбурга и области просто согласовали вариант, предоставленный застройщиком, а о комфорте людей никто не подумал, добавил блогер.
Также он считает, что в городе появится еще один торговый центр.
В городе просто строят ещё один огромный торговый центр. Но просто так взять и построить ТЦ не получалось, поэтому девелопер решил немного схитрить и засунуть в него автовокзал, говорит он.
29 января на Ботанике в Екатеринбурге прошла закладка золотых слитков на месте будущего многофункционального центра с автовокзалом. Строительство планируется завершить к Универсиаде-2023. В этом году рабочие возведут металлический каркас.