Блогер Илья Варламов раскритиковал проект «Золотого» автовокзала в Екатеринбурге

Общественник заявляет, что после завершения строительства, у горожан не получится комфортно пользоваться междугородними автобусами.

Южный автовокзал хотят перенести на конечную станцию метро «Ботаническая» вблизи Объездной дороги. Это поможет немного освободить улицы города от автобусов и упростить подвод. Вот только здесь всего одна магистральная улица с автобусами и метро, до трамвая нужно будет идти 300-500 метров — это расстояние одной остановки, пишет он.

Блогер отмечает, что для удобства нужно продлить трамвайную линию до Химмаша, создать велопешеходные связки через дорогу, наземные переходы, а также соединить автовокзал с железнодородной станцией «Ботаническая». Однако, по словам Варламова, его решения рассматриваться не будут.

Такое чувство, что власти Екатеринбурга и области просто согласовали вариант, предоставленный застройщиком, а о комфорте людей никто не подумал, добавил блогер.

Также он считает, что в городе появится еще один торговый центр.

В городе просто строят ещё один огромный торговый центр. Но просто так взять и построить ТЦ не получалось, поэтому девелопер решил немного схитрить и засунуть в него автовокзал, говорит он.